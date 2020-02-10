Моуриньо: «Я не мог упустить возможность посмотреть вживую на „Лейпциг“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал, почему решил посетить матч 21-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг»:
Личный взгляд - это очень важно. Я вижу мелкие детали даже на разминке. Вижу то, что не удастся увидеть в трансляции и на видео. Смотрю на разминку, а также на то, что игроки делают индивидуально. Обращаю внимание на некоторые навыки, которых не разглядеть во время игры. Это другой опыт. Я не мог упустить такую возможность.
Что я могу сказать по поводу зимнего перерыва в АПЛ? Футболистам требовались выходные. Им нужен был покой, как душой, так и телом. Но это не касается меня. Я думаю, что мне лучше работать, это лучший способ помочь команде.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Лейпцигом».