Моуриньо: «Я не мог упустить возможность посмотреть вживую на „Лейпциг“»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, почему решил посетить матч 21-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг»:

Личный взгляд - это очень важно. Я вижу мелкие детали даже на разминке. Вижу то, что не удастся увидеть в трансляции и на видео. Смотрю на разминку, а также на то, что игроки делают индивидуально. Обращаю внимание на некоторые навыки, которых не разглядеть во время игры. Это другой опыт. Я не мог упустить такую возможность.