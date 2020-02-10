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Моуриньо: «Я не мог упустить возможность посмотреть вживую на „Лейпциг“»

10 февраля 2020, 14:20
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал, почему решил посетить матч 21-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг»:

Личный взгляд - это очень важно. Я вижу мелкие детали даже на разминке. Вижу то, что не удастся увидеть в трансляции и на видео. Смотрю на разминку, а также на то, что игроки делают индивидуально. Обращаю внимание на некоторые навыки, которых не разглядеть во время игры. Это другой опыт. Я не мог упустить такую возможность.

Что я могу сказать по поводу зимнего перерыва в АПЛ? Футболистам требовались выходные. Им нужен был покой, как душой, так и телом. Но это не касается меня. Я думаю, что мне лучше работать, это лучший способ помочь команде.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Лейпцигом». 

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер
10 февраля в 14:59
Быки сдержали Баварию, в отличии от Тоттенхэма
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
10 февраля в 14:55
Лейпциг фаворит
Mangur
Mangur
10 февраля в 14:36
Без коментариев
Бубнин
Бубнин
10 февраля в 14:30
Зря переживает. Немецкого середняка-ноунейма пройдет без проблем!
cannongun
cannongun
10 февраля в 14:22
давай Жозе, жги
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