Златан зажег в дерби, но Конте вернул «Интеру» достоинство

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сегодня, 13:00

Великим клубам важно чувствовать силу. «Соккер.ру» рад, что создатели чемпионского «Ювентуса» вернули «Интер» в футбол.

Ибрагимович озадачил соседа

Приезд Златана в «Милан» работает в двух плоскостях. Как эффект плацебо – когда в стае появляется реальный альфа-самец, который дружественно настроен и помогает, остальные за ним тянутся. Пиоли подтвердил, что футболисты «россонери» приободрились, да и серия побед – доказательство.

Второе направление – игровое, швед в 38 лет сначала создал гол передачей в дерби, а потом забил сам. Сделал, что мог, первый тайм остался за «Миланом», ведь по ударам счет был 6:13 в пользу формальных гостей, владение – 43 на 57 %, даже по точности паса, хотя у «Интера» состав солиднее, вели «россонери».

Как и предполагалось до игры, сказалось отсутствие опыта у запасного вратаря «Интера» – Паделли допустил ошибку, которая позволила «Милану» реализовать оба точных удара в створ ворот в первом тайме. Если бы у команды Пиоли в составе было больше опытных мастеров самого высокого уровня, как Ибрагимович, вряд ли у «Интера» получилось бы так легко перевернуть игру.

Но «Милану» нужен другой тренер, другой трансферный бюджет, сильный спортивный директор, чтобы пройти путь «Интера». Для начала хорошо бы снова стать командой уровня ЛЧ . Обидно, что великий клуб в непонятном состоянии, но тут сами виноваты. Берлускони вовремя не нашел миллиардера, что смог бы продолжить его дело. Сейчас сидят и ждут покупателя, полагаясь на Златана. Швед пытался сделать счет 3:3, но попал в штангу.

«Интер» показал командный дух

Назвать одного героя в составе «Интера» сложно. У Санчеса и Кандревы по голевой передаче, но затем их поменяли на новую порцию уместных на поле. Мозес отдал голевую передачу, а Эриксен хорошо включился. «Интер» грамотно перестроился, когда сломал «Милан» морально, но до этого был сумасшедший отрезок.

Антонио Конте – особенный тренер, когда речь об умении заставить команду верить в себя. Бывают проблемы на длительной дистанции, но «Ювентус», сборную Италии, «Челси», а теперь «Интер» перестроил мгновенно, речь не о совпадении, а о серии удачных дебютов. Маротта правильно сделал, что поставил на Конте.

Установка в перерыве сработала – к 53-й минуте была ничья, Брозович и Весино ответили на усилия Ибрагимовича. Конечно, «Интеру» повезло – мяч коварно проскочил между ног Кьеру, но как раз в этом эпизоде можно понять разницу между соседями. У «Милана» появился Златан, но нет коллектива.

Например, у Доннаруммы постоянный немой конфликт с защитой. Джанлуиджи считает, что вратарь его таланта не получает правильную поддержку, а ошибки его коллег глупые – порой прав, но и сам не без греха. Эрнандес – самоуверенный, поэтому выпадает, Ребич – крутой, но играет в отрыве от центральных хавбеков, а те по классу не Пирло с Зеедорфом. Кастильехо и Чалханоглу тоже играют сами по себе.

А вот у «Интера» заметно, что Конте поработал с коллективом, неплохо между собой ладят. Обороне пока сложно – Ханданович важен, Шкриньяр, де Врей и Годин персонально сильнее, чем как единая боевая единица. Но в центре поля карусель работает. На флангах с Мозесом и Янгом появилось больше вариантов. А Эриксен, когда наберет форму, будет лидером «Интера» – заодно подстрахует на случай ухода Лаутаро, ведь могут играть «3-5-1-1».

Конте и Маротта мстят «Ювентусу»

«Интер» после 23 туров не может стать чемпионом. Однако равенство по очкам с «Ювентусом» – хороший результат. Плюс не самая классная игра вечного победителя обязательно повлияет. Об этом писали не раз – у команды Сарри не все гладко, просто то «Локомотив» не смог забрать заслуженные очки, как сумел «Лацио», то в новом году у Роналду 10 матчей с голами подряд, и эта серия спасла от многих осечек.

Но «Верона» обыграла «Ювентус», доказав справедливость критических оценок, а «Интер» вчера продлил свою серию без поражений до 16 матчей и вернулся на вершину в таблице. Плохо для Конте, что его команда уступила «Ювентусу» в первом круге, но все самое интересное только начинается. Эмоциональный камбэк против «Милана» важен с точки зрения психологии, ведь на этой неделе у команды матч против «Лацио» в Риме.

А 1 марта – поединок против «Ювентуса» в Турине, чемпионский матч. Причем ЛЧ «Интеру», в отличие от команды Роналду, не помешает – вылетели в ЛЕ , где сыграют против «Лудогорца». Стартовые позиции у миланского клуба хорошие. Оборона вчера плохо встретила решения Златана, но когда Ханданович на поле – играют лучше. По пропущенным мячам на первом месте, делят его как раз с «Лацио».

Также важно отметить, насколько качественно Маротта провел трансферную кампанию этого сезона. Лукаку – лидер атак, Эриксен достался «Интеру» за 20 млн евро – смешная сумма. Бареллу взяли в аренду, и вчера отыграл весь матч, а Бираги вышел на замену. Янг, Санчес и Мозес тоже сыграли в дерби. И Годин, разумеется, был на поле. Из 14 участников дерби со стороны «Интера» для 8 это первый сезон в команде.

Доминировать против «Ювентуса» не смогут – не исключено, что гонку не выдержат, но Конте шикарно работает. Сам новичок, но не стал паразитировать на «автобусе» – «Интер» зло атакует, может работать впереди большими силами. Улучшаются фланги – наличие латералей не позволяет соперникам со сдвоенными крыльями разрывать «Интер» по краям поля. Лукаку и Мартинес сыгрались, в центре поля есть проколы, но и вариантов полно.

В запасе Сенси, Асамоа, Валеро, может стать джокером Алексис Санчес – вчера ему скорее повезло, чем сыграл хорошо, но голевые пасы и удары будут нужны по ходу изнуряющего марафона. В «Интер» вернулось внимание к деталям, которого не было со времен Моуриньо. Маротта и Конте знают свое дело, планируют огорчить «Ювентус», если получится, но самое важное – «Интеру» вернули хорошее настроение. Команда умеет драться, ломать соперников, не проигрывать сериями, и состав теперь куда шире, чем был.

Например, вчера камбэк в дерби на скамейке праздновал не только Ханданович – решили не рисковать, но и семнадцатилетний голкипер Филип Станкович. Сын знаменитого отца лишь четвертый вратарь, но преемственность поколений есть не только в «Милане», где успел дебютировать третий из клана Мальдини – Даниэль. За очень короткий срок Конте и Маротта показали, насколько важно в футболе грамотное управление.

«Интер» и в прошлые годы умел держать удар, могли потратить деньги на новичков. Схему Конте существенно не менял, но грамотно и успешно внедрил много солидных и нужных команде новичков. Четыре гола в ворота «Милана» не делают их чемпионами, но вселяют надежду. Это важно и принципиально, ведь в этом сезоне скудетто может получить команда, которая быстрее научится получать удовольствие от своего футбола. У «Ювентуса» с этим проблемы, так что у более выносливого из пары «Интера» и «Лацио» будет шанс.

За пять последних сезонов команда из Милана была 8-й, 7-й и трижды финишировали на 4-м месте, ни разу не будучи кандидатом в чемпионы. Впечатляет сам факт, что Конте и Маротта так быстро вернули «Интер» в серьезную борьбу. Причем заметно, что до максимума им далеко, из всех линий идеально работает только вратарская, когда на поле Самир Ханданович. С нетерпением ждем матчи против «Лацио» и «Ювентуса» – вскоре будет ясно, готов ли «Интер» к чемпионству.