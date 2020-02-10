Златан зажег в дерби, но Конте вернул «Интеру» достоинство

Великим клубам важно чувствовать силу. «Соккер.ру» рад, что создатели чемпионского «Ювентуса» вернули «Интер» в футбол.
Ибрагимович озадачил соседа
Приезд Златана в «Милан» работает в двух плоскостях. Как эффект плацебо – когда в стае появляется реальный альфа-самец, который дружественно настроен и помогает, остальные за ним тянутся. Пиоли подтвердил, что футболисты «россонери» приободрились, да и серия побед – доказательство.
Второе направление – игровое, швед в 38 лет сначала создал гол передачей в дерби, а потом забил сам. Сделал, что мог, первый тайм остался за «Миланом», ведь по ударам счет был 6:13 в пользу формальных гостей, владение – 43 на 57 %, даже по точности паса, хотя у «Интера» состав солиднее, вели «россонери».
Как и предполагалось до игры, сказалось отсутствие опыта у запасного вратаря «Интера» – Паделли допустил ошибку, которая позволила «Милану» реализовать оба точных удара в створ ворот в первом тайме. Если бы у команды Пиоли в составе было больше опытных мастеров самого высокого уровня, как Ибрагимович, вряд ли у «Интера» получилось бы так легко перевернуть игру.
Но «Милану» нужен другой тренер, другой трансферный бюджет, сильный спортивный директор, чтобы пройти путь «Интера». Для начала хорошо бы снова стать командой уровня ЛЧ. Обидно, что великий клуб в непонятном состоянии, но тут сами виноваты. Берлускони вовремя не нашел миллиардера, что смог бы продолжить его дело. Сейчас сидят и ждут покупателя, полагаясь на Златана. Швед пытался сделать счет 3:3, но попал в штангу.
«Интер» показал командный дух
Назвать одного героя в составе «Интера» сложно. У Санчеса и Кандревы по голевой передаче, но затем их поменяли на новую порцию уместных на поле. Мозес отдал голевую передачу, а Эриксен хорошо включился. «Интер» грамотно перестроился, когда сломал «Милан» морально, но до этого был сумасшедший отрезок.
Антонио Конте – особенный тренер, когда речь об умении заставить команду верить в себя. Бывают проблемы на длительной дистанции, но «Ювентус», сборную Италии, «Челси», а теперь «Интер» перестроил мгновенно, речь не о совпадении, а о серии удачных дебютов. Маротта правильно сделал, что поставил на Конте.
Установка в перерыве сработала – к 53-й минуте была ничья, Брозович и Весино ответили на усилия Ибрагимовича. Конечно, «Интеру» повезло – мяч коварно проскочил между ног Кьеру, но как раз в этом эпизоде можно понять разницу между соседями. У «Милана» появился Златан, но нет коллектива.
Например, у Доннаруммы постоянный немой конфликт с защитой. Джанлуиджи считает, что вратарь его таланта не получает правильную поддержку, а ошибки его коллег глупые – порой прав, но и сам не без греха. Эрнандес – самоуверенный, поэтому выпадает, Ребич – крутой, но играет в отрыве от центральных хавбеков, а те по классу не Пирло с Зеедорфом. Кастильехо и Чалханоглу тоже играют сами по себе.
А вот у «Интера» заметно, что Конте поработал с коллективом, неплохо между собой ладят. Обороне пока сложно – Ханданович важен, Шкриньяр, де Врей и Годин персонально сильнее, чем как единая боевая единица. Но в центре поля карусель работает. На флангах с Мозесом и Янгом появилось больше вариантов. А Эриксен, когда наберет форму, будет лидером «Интера» – заодно подстрахует на случай ухода Лаутаро, ведь могут играть «3-5-1-1».
Конте и Маротта мстят «Ювентусу»
«Интер» после 23 туров не может стать чемпионом. Однако равенство по очкам с «Ювентусом» – хороший результат. Плюс не самая классная игра вечного победителя обязательно повлияет. Об этом писали не раз – у команды Сарри не все гладко, просто то «Локомотив» не смог забрать заслуженные очки, как сумел «Лацио», то в новом году у Роналду 10 матчей с голами подряд, и эта серия спасла от многих осечек.
Но «Верона» обыграла «Ювентус», доказав справедливость критических оценок, а «Интер» вчера продлил свою серию без поражений до 16 матчей и вернулся на вершину в таблице. Плохо для Конте, что его команда уступила «Ювентусу» в первом круге, но все самое интересное только начинается. Эмоциональный камбэк против «Милана» важен с точки зрения психологии, ведь на этой неделе у команды матч против «Лацио» в Риме.
А 1 марта – поединок против «Ювентуса» в Турине, чемпионский матч. Причем ЛЧ «Интеру», в отличие от команды Роналду, не помешает – вылетели в ЛЕ, где сыграют против «Лудогорца». Стартовые позиции у миланского клуба хорошие. Оборона вчера плохо встретила решения Златана, но когда Ханданович на поле – играют лучше. По пропущенным мячам на первом месте, делят его как раз с «Лацио».
Также важно отметить, насколько качественно Маротта провел трансферную кампанию этого сезона. Лукаку – лидер атак, Эриксен достался «Интеру» за 20 млн евро – смешная сумма. Бареллу взяли в аренду, и вчера отыграл весь матч, а Бираги вышел на замену. Янг, Санчес и Мозес тоже сыграли в дерби. И Годин, разумеется, был на поле. Из 14 участников дерби со стороны «Интера» для 8 это первый сезон в команде.
Доминировать против «Ювентуса» не смогут – не исключено, что гонку не выдержат, но Конте шикарно работает. Сам новичок, но не стал паразитировать на «автобусе» – «Интер» зло атакует, может работать впереди большими силами. Улучшаются фланги – наличие латералей не позволяет соперникам со сдвоенными крыльями разрывать «Интер» по краям поля. Лукаку и Мартинес сыгрались, в центре поля есть проколы, но и вариантов полно.
В запасе Сенси, Асамоа, Валеро, может стать джокером Алексис Санчес – вчера ему скорее повезло, чем сыграл хорошо, но голевые пасы и удары будут нужны по ходу изнуряющего марафона. В «Интер» вернулось внимание к деталям, которого не было со времен Моуриньо. Маротта и Конте знают свое дело, планируют огорчить «Ювентус», если получится, но самое важное – «Интеру» вернули хорошее настроение. Команда умеет драться, ломать соперников, не проигрывать сериями, и состав теперь куда шире, чем был.
Например, вчера камбэк в дерби на скамейке праздновал не только Ханданович – решили не рисковать, но и семнадцатилетний голкипер Филип Станкович. Сын знаменитого отца лишь четвертый вратарь, но преемственность поколений есть не только в «Милане», где успел дебютировать третий из клана Мальдини – Даниэль. За очень короткий срок Конте и Маротта показали, насколько важно в футболе грамотное управление.
«Интер» и в прошлые годы умел держать удар, могли потратить деньги на новичков. Схему Конте существенно не менял, но грамотно и успешно внедрил много солидных и нужных команде новичков. Четыре гола в ворота «Милана» не делают их чемпионами, но вселяют надежду. Это важно и принципиально, ведь в этом сезоне скудетто может получить команда, которая быстрее научится получать удовольствие от своего футбола. У «Ювентуса» с этим проблемы, так что у более выносливого из пары «Интера» и «Лацио» будет шанс.
За пять последних сезонов команда из Милана была 8-й, 7-й и трижды финишировали на 4-м месте, ни разу не будучи кандидатом в чемпионы. Впечатляет сам факт, что Конте и Маротта так быстро вернули «Интер» в серьезную борьбу. Причем заметно, что до максимума им далеко, из всех линий идеально работает только вратарская, когда на поле Самир Ханданович. С нетерпением ждем матчи против «Лацио» и «Ювентуса» – вскоре будет ясно, готов ли «Интер» к чемпионству.