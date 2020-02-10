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Ламберт: «Хендерсону было непросто брать бразды правления у Стиви Джи»

10 февраля 2020, 13:07

Бывший форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт заявил, что полузащитнику «красных» Джордану Хендерсону было непросто после того, как он перенял капитанскую повязку от легенды клуба Стивена Джеррарда.

Ему было непросто брать бразды правления у Стиви Джи.  Думаю, он справился с этим прекрасно. Он просто упорно трудился и, пройдя через это, стал лучше, сильнее и решительнее.       

Напомним, ранее Хендерсона признали лучшим футболистом Англии в 2019 году. 

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил dzvinka
10 февраля в 14:25
все верно, любому не позавидуеш, после Стивена было очень сложно быть капитаном, но как показало время - Хэндо справился. Без сомнения могу сказать, Хэндо все положил ради команды, и когда у него были спады - не ныл, а работал.
эх, посмотрим как вы будете говорить, когда Клопп уйдет из Ливерпуля (дай бог для вас, чтобы это было не скоро)
будет в очередной раз смехотворно смотреть за тем, как вы будете гнать "легенду" клуба)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
10 февраля в 13:47
Молодец Упорно работает Хендо
IKER-RAUL
IKER-RAUL
10 февраля в 13:34
Всё верно сказал, через упорный труд Хендо заметно прибавил и стал достойным кэпом красных! плюс немаловажный фактор - работа Клоппа
dzvinka
dzvinka
10 февраля в 13:10
все верно, любому не позавидуеш, после Стивена было очень сложно быть капитаном, но как показало время - Хэндо справился. Без сомнения могу сказать, Хэндо все положил ради команды, и когда у него были спады - не ныл, а работал.
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