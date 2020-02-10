Ламберт: «Хендерсону было непросто брать бразды правления у Стиви Джи»

Бывший форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт заявил, что полузащитнику «красных» Джордану Хендерсону было непросто после того, как он перенял капитанскую повязку от легенды клуба Стивена Джеррарда.
Ему было непросто брать бразды правления у Стиви Джи. Думаю, он справился с этим прекрасно. Он просто упорно трудился и, пройдя через это, стал лучше, сильнее и решительнее.
Напомним, ранее Хендерсона признали лучшим футболистом Англии в 2019 году.
будет в очередной раз смехотворно смотреть за тем, как вы будете гнать "легенду" клуба)))
будет в очередной раз смехотворно смотреть за тем, как вы будете гнать "легенду" клуба)))