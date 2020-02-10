Ламберт: «Хендерсону было непросто брать бразды правления у Стиви Джи»

Бывший форвард «Ливерпуля» заявил, что полузащитнику «красных» было непросто после того, как он перенял капитанскую повязку от легенды клуба .

Ему было непросто брать бразды правления у Стиви Джи. Думаю, он справился с этим прекрасно. Он просто упорно трудился и, пройдя через это, стал лучше, сильнее и решительнее.