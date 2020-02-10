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Ибрагимович: «„Милан“ бросил играть во втором тайме, перестал давить»

10 февраля 2020, 13:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о поражении в дерби с «Интером»:

Трудно объяснить, что произошло. В перерыве сказали, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, а сами взяли и пропустили два гола. Мы бросили играть, команда перестала давить и верить в себя. Всё рухнуло после того, когда «Интер» сравнял счет.

Думаю, что нам не хватило опыта. Необходимо знать, как контролировать ход матча, ведя в два мяча. Странно, ведь первый тайм в нашем исполнении был практически идеальным. Я ждал больше от «Интера». Сначала они не выглядели как команда, которая претендует на второе место. Однако после перерыва все изменилось.

Отметим, что Ибрагимович в этой встрече отметился одним забитым мячом. Таким образом, 38-летний швед стал самым возрастным автором гола в миланском дерби. 

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Gensmo
Gensmo
10 февраля в 15:27
Не способен на равных бороться с Интером.
VIPded
VIPded
10 февраля в 14:41
Да уж, автобус организовать даже тренер не смог...(((
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