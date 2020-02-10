Ибрагимович: «„Милан“ бросил играть во втором тайме, перестал давить»

Нападающий «Милана» поделился мнением о поражении в дерби с «Интером»:

Трудно объяснить, что произошло. В перерыве сказали, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, а сами взяли и пропустили два гола. Мы бросили играть, команда перестала давить и верить в себя. Всё рухнуло после того, когда «Интер» сравнял счет.

Думаю, что нам не хватило опыта. Необходимо знать, как контролировать ход матча, ведя в два мяча. Странно, ведь первый тайм в нашем исполнении был практически идеальным. Я ждал больше от «Интера». Сначала они не выглядели как команда, которая претендует на второе место. Однако после перерыва все изменилось.