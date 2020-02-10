Пикфорд: «По какой-то причине игроков сборной Англии все ненавидят»

Голкипер «Эвертона» рассказал о давлении, которое оказывается на футболистов сборной Англии:

По какой-то причине тебя все ненавидят. Это является частью жизни игрока сборной Англии. И пресса, и бывшие футболисты национальной команды, например Гари Невилл, охотятся за игроками сборной.

Вспомнил время, когда Джо Харт был основным вратарем. На него каждую неделю бросались. Необходимо не думать об этом. Моей главной целью является стабильная игра за «Эвертон». За это и берут в сборную. Забавно, что в национальной команде тобой восхищаются, а как возвращаешься в клуб - все хотят тебя убить. Не позволю этому влиять на меня.