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Пикфорд: «По какой-то причине игроков сборной Англии все ненавидят»

10 февраля 2020, 12:58

Голкипер «Эвертона» Джордана Пикфорд рассказал о давлении, которое оказывается на футболистов сборной Англии:

По какой-то причине тебя все ненавидят. Это является частью жизни игрока сборной Англии. И пресса, и бывшие футболисты национальной команды, например Гари Невилл, охотятся за игроками сборной.

Вспомнил время, когда Джо Харт был основным вратарем. На него каждую неделю бросались. Необходимо не думать об этом. Моей главной целью является стабильная игра за «Эвертон». За это и берут в сборную. Забавно, что в национальной команде тобой восхищаются, а как возвращаешься в клуб - все хотят тебя убить. Не позволю этому влиять на меня.

Ранее стало известно, что лучшим игроком Англии был признан полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон

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Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 01:46
Дзюба - Пикфорду... да посадить их всех, делов то...
ЮЗИК
ЮЗИК
10 февраля в 19:49
Своей игрой значить заслужили
neukomm
neukomm
10 февраля в 18:50
Вообще ничего не понятно:
игроков сборной Англии все ненавидят
И тут же:
в национальной команде тобой восхищаются
dimagas2
dimagas2
10 февраля в 15:02
Говорит тока по воротников,не косячь и будут любить как воротников других сборных.
beefs
beefs
10 февраля в 13:43
Ничего не понял...
ДСА
ДСА
10 февраля в 13:35
Г - люди, вот и не любят.
max74
max74
10 февраля в 13:09
Все, это кто ?
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