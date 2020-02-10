Де Йонг: «Месси делает хорошие передачи на свободное пространство»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после победы над «Бетисом» отметил игру своего партнера по команде – форварда Лионеля Месси.
Не могу сказать, что у нас с ним особое взаимопонимание, просто он делает хорошие передачи на свободное пространство.
Также де Йонг прокомментировал свое выступление в поединке с «Бетисом».
Думаю, это была одна из моих лучших игр [за «Барселону»]. Я не слишком удачно действовал в нескольких предыдущих матчах. Вместе с тем мое выступление [в игре с «Бетисом»] не было блестящим.