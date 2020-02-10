ГлавнаяНовости

Де Йонг: «Месси делает хорошие передачи на свободное пространство»

10 февраля 2020, 13:43
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после победы над «Бетисом» отметил игру своего партнера по команде – форварда Лионеля Месси.

Не могу сказать, что у нас с ним особое взаимопонимание, просто он делает хорошие передачи на свободное пространство.

Также де Йонг прокомментировал свое выступление в поединке с «Бетисом».

Думаю, это была одна из моих лучших игр [за «Барселону»]. Я не слишком удачно действовал в нескольких предыдущих матчах. Вместе с тем мое выступление [в игре с «Бетисом»]  не было блестящим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»
Сегодня, 02:04 Комментарии7
Почеттино заявил о желании вернуться в АПЛ
Сегодня, 00:49 Комментарии6
Дюкуре: «„Уотфорд“ отпустит меня, если поступит хорошее предложение»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Рамирес: «„Сампдории“ нельзя расслабляться»
Вчера, 23:32 Комментарии0
Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Президент СПАЛа: «Мы верим в Ди Бьяджо»
Вчера, 22:38 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DGIIIIN
DGIIIIN
10 февраля в 17:34
Браво Месси! Браво Де Йонгище!
Alprish
Alprish
10 февраля в 16:49
Это его работа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100