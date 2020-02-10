Де Йонг: «Месси делает хорошие передачи на свободное пространство»

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10 февраля 2020, 13:43

Полузащитник «Барселоны» после победы над «Бетисом» отметил игру своего партнера по команде – форварда .

Не могу сказать, что у нас с ним особое взаимопонимание, просто он делает хорошие передачи на свободное пространство.

Также де Йонг прокомментировал свое выступление в поединке с «Бетисом».