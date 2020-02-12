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Аньелли готов сохранить Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»

вчера, 10:33

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера команды. 

Вчера стало известно, что руководитель туринского клуба встретился с тренером, чтобы обсудить последние не слишком убедительные результаты. Аньелли в ходе беседы заявил, что намерен и дальше работать с Сарри, если результаты команды будут положительными. В противном случае на место Сарри может вернуться Массимилиано Аллегри, либо вакантную должность займет Хосеп Гвардиола

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713
вчера в 13:03
Весь мусор на рынке понабрали на халяву, а аппетит то какой
BagioR
BagioR
вчера в 12:32
Да смело вышвырнуть его из клуба и пусть Пупса заберёт с собой. Макса до конца сезона вернуть.
h8you
h8you
вчера в 12:20
прощайте титулы
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил An Jo
вчера в 12:13
Сарри - это гвоздь в крышку гроба Ювентуса.
Juve14
Juve14
вчера в 12:07
Возвращайте Аллегри и кардинально поменяйте центр поля
An Jo
An Jo
вчера в 10:56
Сарри - это гвоздь в крышку гроба Ювентуса.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 10:38
Сарри не плохой тренер нужно время. Юве нужно половина шлака продавать нету хороших плеймейкеров) Пьянич не какой про других вообще молчу. Юве удачи во всех турнирах.
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