Аньелли готов сохранить Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»

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вчера, 10:33

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов сохранить на посту главного тренера команды.

Вчера стало известно, что руководитель туринского клуба встретился с тренером, чтобы обсудить последние не слишком убедительные результаты. Аньелли в ходе беседы заявил, что намерен и дальше работать с Сарри, если результаты команды будут положительными. В противном случае на место Сарри может вернуться Массимилиано Аллегри, либо вакантную должность займет Хосеп Гвардиола.