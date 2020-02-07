Гвардиола против Клоппа. Кто круче?

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сегодня, 20:00

Клопп обошел Гвардиолу по количеству наград «Тренер месяца в АПЛ », а «Соккер.ру» вызывает Юргена и Хосепа на очередной раунд.

Карьеры. Гвардиола (13 лет) vs Клопп (19 лет)

Самостоятельная карьера Гвардиолы стартовала в 2007-м, если за точку отсчета брать «Барселону Б», через год он возглавил первую команду каталонского суперклуба и начал творить историю. Помимо «Барсы», тренировал «Баварию» и «Манчестер Сити». Каждый из этих клубов под руководством Хосепа превращался во флагмана своего чемпионата и, как минимум, дважды выигрывал «золото». Гвардиола, в отличие от Клоппа, никогда не тренировал «андердогов», ему не приходилось собирать команды из подручных материалов: только гегемоны, только лучшие футболисты оказывались в руках Пепа.

В карьере Клоппа тоже было три команды, хотя в следующем году Юрген отметит 20-летие со старта своей тренерской карьеры. Если тренер Гвардиола имел прекрасные стартовые позиции - «Барселона» с блестящим составом, включающим Хави, Иньесту и Месси, то его оппонент начинал с низов. Клопп принял «Майнц» во второй Бундеслиге, через несколько лет вывел его в элиту, потом семь лет работал в дортмундской «Боруссии», где и приобрел высокий тренерский статус, а в 2015-м принял «Ливерпуль».

Командные трофеи. Гвардиола vs Клопп = 28:8

По части завоеванных наград у Гвардиолы колоссальное превосходство — в 3.5 раза больше титулов! Не мудрено, ведь Юрген сумел выиграть только 2 из 8 финалов, а чемпионат он выигрывал лишь дважды, с «Боруссией», в то время как у Хосепа в сумме 8 национальных титулов с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. У немца по одной победе в этих турнирах.

«Затраты-отдача». Гвардиола (1.15 млрд евро) vs Клопп (648 млн евро)

Впрочем, «голая» статистика трофеев мало о чем говорит, нужно добавить такой параметр как «стоимость одного титула». Делим затраты клубов на приобретение футболистов во время работы Гвардиолы и Клоппа, получаем сумму в миллионах евро, необходимую для завоевания драгоценного кубка. И все равно за счет огромного количества побед Гвардиола будет впереди: его клубы потратили в среднем 41 миллион евро на один трофей, в то время как команды Клоппа — 81.

Но разница уже в два раза, а не в 3.5, кроме того, нужно учитывать, Юрген семь лет карьеры провел в «Майнце», принимал «Боруссию» в ранге середняка Бундеслиги, в то время как Гвардиоле многих звезд даже не приходилось покупать — они уже были в командах, которые он принимал (Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Пике, Дани Алвес, Мюллер, Роббен, Рибери, Нойер, Агуэро, Давид Сильва, Де Брюйне, Стерлинг и так далее). Суммарная стоимость составов, который доставались Гвардиоле, в несколько раз больше наследств, получаемых Клоппом.

Что касается продаж игроков, то здесь наблюдается приблизительное равенство: из команд под руководством Юргена Клоппа было продано футболистов на 462 миллиона евро, у Гвардиолы — 450 млн евро. Но, опять же, если взглянуть на списки проданных, то можно убедиться, что Хосеп расставался с излишками или не подошедшими по тем или иным качествам игроками, а Юрген часто терял ценные экспонаты вроде Коутиньо, Кагавы, Гетце, Шахина. Гвардиола по ходу своей карьеры в принципе не сталкивался с потерей ключевого игрока, потому что клуб решил его продать.

Личные встречи. 18 матчей = 9 побед Клоппа, 2 ничьи, 7 побед Гвардиолы, голы: 26-26

Юрген Клопп — самый неудобный соперник, с которым доводилось встречаться Хосепу Гвардиоле. Ни у одного другого тренера нет положительной статистики в дуэли с каталонцем, но Клопп ведет в этом противостоянии, которое приближается к отметке «20 матчей». Впрочем, все может перевернуться уже в нынешнем сезоне, если «горожане» и «красных» сыграют не только во втором круге АПЛ , но и в Кубке Англии или в Лиге чемпионов. Кстати, «Манчестер Сити» нанес единственное поражение «Ливерпулю» в последних 64-х матчах АПЛ . Только представьте!

Индивидуальные награды

Гвардиола дважды признавался лучшим клубным тренером мира и был «Тренером года ФИФА » в 2011-м. Юрген Клопп получил этот приз в 2019-м, когда его признали лучшим в мире по всем возможным версиям. Хосеп дважды признавался тренером сезона в АПЛ (2017/18 и 2018/19), Юрген близок к завоеванию этой награды по итогам текущей кампании, а по количеству наград «Тренер месяца АПЛ » он уже обошел каталонца: Клоппа признавали 8 раз, Гвардиолу — 7.

Футбольная философия

Это вопрос на вкус и цвет, причем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» уже не такие уж антиподы, какими вы их могли запомнить: Клопп и Гвардиола изменили не только английский футбол, но и друг друга. Хосеп позаимствовал приемы «гегенпрессинга» из арсенала немца, а Юрген учит свою команду играть в контроль, не только молниеносно контратаковать. Но «в вакууме» Гвардиола против Клоппа — это по-прежнему окутывающая, усыпляющая, безупречная «тики-така» против стремительного, грохочущего, злого «хэви-метала»

Симпатии футболистов и зрителей

В конечном итоге все решают симпатии толпы. Этот абзац тоже является не более чем личным мнением автора, не претендующего в таком вопросе на объективность, но по сумме наблюдений забег на приз зрительских симпатий с легкостью выигрывает Юрген Клопп. Гвардиола — артистичный дядька, может говорить интересные и правильные вещи, он всезнайка и зануда, в то время как Клопп свою «гикнутость» умело сочетает с природным обаянием и неприкрытой человечностью. Гвардиолу обычно сравнивают с дотошным школьным учителем, прилетали такие параллели и от бывших подопечных, а вот за Клоппа люди готовы пройти сквозь. А вам кто больше нравится как тренер и как человек?