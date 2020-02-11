Сарри встретился с Аньелли после поражения «Ювентуса» от «Вероны»

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вчера, 13:57

Главный тренер «Ювентуса» встретился с президентом «старой синьоры» Андреа Аньелли и спортивным директором клуба Фабио Паритичи. Они пообедали вместе и обсудили ситуацию в команде. Встреча состоялась после поражения «Юве» от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А (1:2), сообщает источник со ссылкой на La Stampa.