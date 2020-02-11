ГлавнаяНовости

Сарри встретился с Аньелли после поражения «Ювентуса» от «Вероны»

вчера, 13:57

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри встретился с президентом «старой синьоры» Андреа Аньелли и спортивным директором клуба Фабио Паритичи. Они пообедали вместе и обсудили ситуацию в команде. Встреча состоялась после поражения «Юве» от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А (1:2), сообщает источник со ссылкой на La Stampa.

Напомним, ранее СМИ опубликовали данные о том, что руководство «Ювентуса» недовольно работой Сарри и может предложить пост главного тренера команды наставнику «Ман Сити» Хосепу Гвардиоле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анчелотти: «У нас с Клоппом отличные отношения»
Вчера, 14:12 Комментарии2
Манчини: «В основном наш состав на Евро-2020 уже определен»
10 февраля Комментарии2
Гвардиола против Клоппа. Кто круче?
07 февраляАлександр Чистяков в блоге Кто круче?Комментарии33
Клопп протестует
05 февраляСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Слухи«Атлетико» может уволить Симеоне и пригласить Почеттино
05 февраля Комментарии22
СлухиГаттузо может остаться в «Наполи» и на следующий сезон
01 февраля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил An Jo
вчера в 23:27
Зря его вообще звали. Он и в Наполи ничего сверхестественного не показывал. Был Гамшик, Игуаин, Инсинье - они тащили. Они ушли - развалился и Наполи.
так там Вальтер сделал машину,вот она и двигалась по инерции при Сарри,даже до сего дня,кое как катится. Сколько раз в плейофф ЛЧ не выходили при Сарри?! Вот вам и тренер. Я вообще не понимаю,как такого типа можно было брать в Челси,если у него кроме сигарет,ничего нет в голове,он ждёт перерыва.что бы выкурить всю пачку. Выражение лица,как у Лепса ,после запоя.Когда увидел его в Челси,то его поведение напоминало.как будто бы его в психушке держали несколько лет. В общем итальянцы очень и очень щепетильны к одежде,к своему имиджу,а этого,как будто бы из подворотни подобрали. Ну то такое,так и результатов особых нет,даже ЛЕ для Челси это не результат,учитывая,как команда регрессировала,особенно после парочки поражений.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:19
при Алегровой Юве смотрелась куда предпочтительней. Проиграли Аяксу,ну играли то на равных,а вот сейчас могут не пройти Лион,а эта команда не такая и простая,если бы не засудили с Барсой и не дали левый пеналь на Суаресе(который сам и признался в ошибке рефери),то было бы ой как не всё так однозначно.Ну так Барса в том сезоне была претендентом №1 на Трофей, сегодня ей только Наполи под силу и то не ФАК-Т. Знаем,как эти бело-голубые любят фейерить с грандами.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Сарри ясно что долго не задержится, зачем его вообще брали
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:13
Дед сто пудов получил последнее предупреждение. Но упаси нас Бог от лысого шарлатана. Пусть лучше курилка додымит до конца сезона.
An Jo
An Jo ответил Bom Bom
вчера в 15:37
Игра давненько уже не впечатляет, поражение могло быть и раньше значительно. Но в любом случае итоги работы будут подводить в конце сезона. Ждем-с...
да нет никакой игры. защита развалена в хламину. нападение рандомное, держится на чистой индивидуалке. дибалу гнобят. манджукича отпустили. финт ушами с буфоном вообще непонятен. печально смотреть на бардак, вроде лепили-лепили, пришел черт лысый и всё развалил. если бы не криш, то 3-4 место было бы уже давно.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 15:32
Игра давненько уже не впечатляет, поражение могло быть и раньше значительно. Но в любом случае итоги работы будут подводить в конце сезона. Ждем-с...
An Jo
An Jo
вчера в 14:53
Зря его вообще звали. Он и в Наполи ничего сверхестественного не показывал. Был Гамшик, Игуаин, Инсинье - они тащили. Они ушли - развалился и Наполи.
Сантус
Сантус
вчера в 14:28
Сейчас мнения разделятся:гнать в шею-дайте поработать.На мой взгляд нет сейчас времени у тренеров топ-клубов,нет.Результат или свободен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100