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Анчелотти: «У нас с Клоппом отличные отношения»

вчера, 14:12

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в интервью Corriere della Sera заявил, что у него хорошие отношения с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, с которым он был знаком еще до того, как возглавил «ирисок». Также Анчелотти сообщил, что поддерживает хорошие отношения с наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

У нас отличные отношения [с Клоппом], мы и раньше друг друга знали. То же касается и Моуриньо. Мы обмениваемся сообщениями.

Отметим, что ранее Анчелотти высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:09
у нас то и с ирисками хорошее отношение, пьём пивко и их пожёвываем с академией. Заметьте, как Ливерпуль набрал сверхреактивную форму по перемалыванию соперников и на Гудисон с Энфилда попал этот вирус.
в следующем сезоне будете на 3 месте, вслед за Лисами,ну а на 1 месте сами знаете - Норвич)))
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 16:23
Это хорошо, можно пивка попить вместе.
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