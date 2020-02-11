Анчелотти: «У нас с Клоппом отличные отношения»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в интервью Corriere della Sera заявил, что у него хорошие отношения с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, с которым он был знаком еще до того, как возглавил «ирисок». Также Анчелотти сообщил, что поддерживает хорошие отношения с наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
У нас отличные отношения [с Клоппом], мы и раньше друг друга знали. То же касается и Моуриньо. Мы обмениваемся сообщениями.
Отметим, что ранее Анчелотти высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.
в следующем сезоне будете на 3 месте, вслед за Лисами,ну а на 1 месте сами знаете - Норвич)))
в следующем сезоне будете на 3 месте, вслед за Лисами,ну а на 1 месте сами знаете - Норвич)))