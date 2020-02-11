Анчелотти: «У нас с Клоппом отличные отношения»

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вчера, 14:12

Наставник «Эвертона» в интервью Corriere della Sera заявил, что у него хорошие отношения с тренером «Ливерпуля» , с которым он был знаком еще до того, как возглавил «ирисок». Также Анчелотти сообщил, что поддерживает хорошие отношения с наставником «Тоттенхэма» .

У нас отличные отношения [с Клоппом], мы и раньше друг друга знали. То же касается и Моуриньо. Мы обмениваемся сообщениями.

Отметим, что ранее Анчелотти высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.