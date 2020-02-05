Клопп протестует

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сегодня, 11:30

Добрая традиция Кубка Англии обернулась очередной шумихой в прессе. «Соккер.ру» – о переигровке между «Ливерпулем» и «Шрюсбери».

Первый матч Кубка Англии между «Шрюсбери» и «Ливерпулем» завершился вничью – 2:2. После той встречи главный тренер «красных» Юрген Клопп вовсю нахваливал скромного соперника, подчеркивая, что тот заслужил даже большее. И вроде как стоически воспринял тот факт, что его команде, и без того загруженной различными турнирами по самое горло, придется проводить лишний матч в 1/16 финала.

Кстати, жертвой правил, касающихся переигровки, стали еще 11 команд – всего шесть пар не смогли выявить сильнейшего с первого раза на этой стадии – это больше одной трети. Разумеется, Клопп не мог быть доволен таким раскладом, поэтому заранее объявил, что на переигровку выйдет ливерпульская молодежь, а основа останется отдыхать перед решающим рывком во второй части сезона. Причем немецкий тренер основательно подошел к своему решению, он его объяснил публично, донес и до «Шрюсбери», где, кстати, расстроились тому, что не смогут сыграть с основным составом «Ливерпуля», что привлекло бы больший интерес публики, а следовательно, и принесло бы больше денег.

Тут даже интересен тот факт, что заблаговременное объявление Клоппа о выставлении молодежи привело к тому, что бродкастеры не стали транслировать эту игру вовсе, нанеся еще один удар по бюджету «Шрюсбери». Причастна к этому и сама Футбольная ассоциация Англии, которая делает совершенно противоположные вещи. С одной стороны они гордо и пафосно заявляют, что переигровки – это древняя уважаемая традиция, которая позволяет маленьким клубам заработать больше денег, если они в первом матче достойно сражаются и не проигрывают.

С другой стороны ФА отобрала эти виртуальные деньги у скромного «Шрюсбери», легко отказавшись от трансляции матча, который якобы может дискредитировать Кубок Англии, потому что лидер АПЛ выставил молодежный состав. Можно развести руками и сказать: «А я говорил, что с этим Кубком Англии нужно что-то делать». Понятно, что сама игра была далека от того, чего ждешь, когда видишь в вывеске название «Ливерпуль». Этот «Ливерпуль» оказался самым молодым в истории.

Средний возраст вышедших на поле футболистов – 19 лет и 102 дня. Безусловно, для большинства из них этот матч был важнейшим в карьере к настоящему моменту. Но его все равно не показали по телевизору. А капитаном в таком составе «Ливерпуля» стал самый молодой носитель повязки в истории – Кертис Джонс (19 лет и 5 дней). Но самое главное, что игру проигнорировал и сам Юрген Клопп, который даже не поехал на стадион. Он логично решил, что молодежным составом должен руководить более знакомый с ним специалист – тренер молодежки Нил Критчли. Он, кстати, ранее уже работал с матчами «основы», например, его ребята играли в Кубке лиги с «Астон Виллой». Тогда ливерпульская молодежь проиграла со счетом 0:5.

В этот же раз были сделаны выводы, которые позволили «Ливерпулю», несмотря на самоотдачу соперника, добыть победу и выйти в следующий раунд. «Ливерпуль» даже в своем юном составе доминировал в основном, хотя пропустил первым – ВАР отменил гол «Шрюсбери» из-за офсайда в ходе комбинации. В следующем раунде «Ливерпуль» встретится с «Челси», игра состоится 3 марта на «Стэмфорд Бридж».

После игры Критчли рассказал, как Клопп держал с ним связь в игровой день:

В перерыве он прислал мне сообщение. Перед игрой тоже писал. Сказал, что следующий матч с «Челси» может стать хорошим шансом для кого-то из молодых ребят, если они себя сейчас хорошо проявят. С нами накануне тренировался Джеймс Милнер. Он спросил, может ли прийти к нам перед игрой. Сказал несколько напутственных слов, дал ряд советов. Он был очень воодушевлен и заряжал ребят.

Разумеется, игроки «Ливерпуля» были в восторге от той возможности, которую получили благодаря своеобразному протесту Клоппа.

Неко Уильямс (18-летний защитник «Ливерпуля»):

Мы запомним этот матч надолго. Ребята сыграли превосходно. Надеюсь, сделаем то же самое в игре с «Челси». Наша цель – выиграть Кубок Англии. Думаю, что старшие товарищи будут гордиться нами. Надеюсь, что нам снова дадут шанс.

Кертис Джонс (19-летний капитан «Ливерпуля»):

Все ребята показали веру в себя, характер, показали то, чего от нас ждали тренеры. Я очень благодарен за то, что стал самым молодым капитаном команды. Но главное, что мы выиграли, показав хорошую игру.

Впрочем, не все разделили радость молодых, точнее, нашелся повод покритиковать Клоппа, которого многие хотели видеть на тренерском посту, несмотря на молодежный состав.

Алан Ширер (экс-нападающий сборной Англии):

Я понимаю точку зрения Юргена. Он хочет, чтобы у игроков был перерыв, ведь еще в прошлом году ФА им его обещала. Он главный тренер, поэтому имеет право собрать любой состав. Но мне не понравилось, что его самого не было на матче. Он должен был поддержать на стадионе этих молодых игроков.

Роб Грин (экс-вратарь сборной Англии):

Клопп приехал из Германии и думает, что эти наши игры – полное безумие. И ведь интересно, что он оказывается как бы над этим всем.

Клинтон Моррисон (экс-нападающий «Бирмингема»):

Если бы я был одним из тех молодых игроков «Ливерпуля», то хотел бы видеть Клоппа рядом, чтобы он лично поговорил, поддержал. Но Клопп принял другое решение. И у него огромный кредит доверия, поэтому никто ничего не скажет. Он слишком хорошо делает свою работу.