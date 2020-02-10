Манчини: «В основном наш состав на Евро-2020 уже определен»

Главный тренер итальянской сборной в интервью Sky Sport Italia заявил, что в основном определил состав команды на Евро-2020.

В основном состав на Евро-2020 уже определен. Я разочарован тем, что Николо Дзаньоло получил травму, поскольку он был способен взять на себя несколько разных ролей. Вместе с тем я считаю, что у нас достойный выбор игроков в полузащите и атаке.