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Манчини: «В основном наш состав на Евро-2020 уже определен»

10 февраля 2020, 13:30

Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини в интервью Sky Sport Italia заявил, что в основном определил состав команды на Евро-2020.

В основном состав на Евро-2020 уже определен. Я разочарован тем, что Николо Дзаньоло получил травму, поскольку он был способен взять на себя несколько разных ролей. Вместе с тем я считаю, что у нас достойный выбор игроков в полузащите и атаке.

Напомним, что полузащитник «Ромы» Дзаньоло порвал крестообразную связку колена и перенес операцию. Вероятно, из-за травмы он пропустит чемпионат Европы.

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beefs
beefs
10 февраля в 14:45
Первый пошёл...
КЭТиК
КЭТиК
10 февраля в 13:37
Рановато как-то.
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