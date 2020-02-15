Маджер: «Думаю, Роналду ещё три сезона будет претендовать на „Золотой мяч“»

Трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер поделился мнением о легенде большого футбола, форварде «Ювентуса» , а также прокомментировал итоги «Золотого мяча» 2019 года.

— Я думаю, что следующие три сезона Криштиану вновь будет претендовать на «Золотой мяч», много забивать, он будет среди лучших. Затем станет сложнее, но думаю, он вполне способен играть за топ-клуб и приносить ему пользу до 40 лет. Он действительно уникален.

— В прошлом году все индивидуальные награды получил Лионель Месси, игрокам «Ливерпуля» — Мане, Салаху, ван Дейку — не дали ничего. Это справедливо?

— Мне кажется, что в прошлом году действительно многие игроки заслужили «Золотой мяч». Все, кого вы перечислили, были достойны этой награды. Но журналисты, капитаны национальных сборных, тренеры сделали свой выбор в пользу Месси. В жизни не бывает ничего объективного, но выбор был сделан и нам остаётся только поздравить Лионеля. Он, безусловно, великий.

В целом если говорить про «Золотой мяч», то мне очень жаль, что его так и не получили Хави, Иньеста и Уэсли Снейдер.