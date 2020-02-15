Морено: «Слимани, Бен-Йеддер, Йоветич, Головин – важны все!»

Главный тренер «Монако» прокомментировал победу над «Монпелье» (1:0) в 25-м туре Лиги 1. Единственный гол в матче забил форвард монегасков с передачи российского хавбека .

Я доволен этим матчем. Против этой команды наша тактика сработала.

Гол Ислама Слимани? Слимани, Бен-Йеддер, Йоветич, Головин! Все важны!

Да, это был лучший матч «Монако». Было важно не пропустить, и мы это сделали. Если ты плохо обороняешься, то можешь получить гол в свои ворота. В игру была вовлечена вся наша команда, особенно в концовке встречи.