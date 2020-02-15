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Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»

сегодня, 13:53

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:

До старта сезона моим фаворитом был «Ювентус». Однако я не часто смотрю итальянский чемпионат, поэтому не понимаю, почему они не лидируют в Серии А с отрывом где-нибудь в 10 очков. У них самый большой состав, который я когда-либо видел. Это сумасшествие какое-то, а не состав. У них много классных футболистов.

У «Баварии» мощный состав. Силен и ПСЖ, когда все лидеры в строю.

Никогда не нужно сбрасывать со счетов «Барселону». Не забывайте о «Манчестер Сити». Для них Лига чемпионов будет важнейшей целью.

Ранее Клопп ответил на вопрос, сможет ли мерсисайдский клуб снова выиграть ЛЧ

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил ЛФK
сегодня в 15:05
1 чемпионство в апл стоит всего вашего кабинетного музея)
хахаха да не отрыв в 22 очка,показывает насколько эта лига слаба))только в Европе судьи тянут один английский клуб.
ЛФK
ЛФK ответил juvenale
сегодня в 14:41
1 чемпионство в апл стоит всего вашего кабинетного музея)
Mangur
Mangur
сегодня в 14:28
Ювентус- форева.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 14:26
Если Кашай вернеться обратно в реал
АЗАР и Асенсио усилят Реал!Главное Зидан там!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 14:23
Скорее в этом замешан старый маразматик ферги ,пятое место дает шанс розовому манчестеру выступать в лч
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Зидан 1972
сегодня в 14:20
Если Кашай вернеться обратно в реал
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 14:19
Как то на сити отрыв 22 очей мы чемпионы,а юве и в Сериале не первый клуб
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 14:18
Зидан опять покажет Клопу его место!
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 14:17
И первый в истории титул АПЛ у них будет картонный. Во-первых арбитры их тянут, во-вторых Голубца из Манчестера гнобят. В третьих владелец Лестера не хочет повторить судьбу своего предшественника и не включается в борьбу с мафией. А то тоже не ровен час разобьётся на вертолёте. Аха-ха)
я думаю они еще и замешаны в отстранении мс,убивают своего единственного конкурента...хотели с прошлого сезона пару очков снять,чтобы картонный титул выиграть,но получилось только в этом
ДСА
ДСА
сегодня в 14:15
Сейчас Ливерпуль фаворит.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 14:12
Верона Лацио доказали,юве тоже ждет участь сити
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 14:11
Без судей юве обычный середняк
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
    сегодня в 14:10
    вечные лузеры,это те,кто 30 лет не мог выиграть свой чемпионат хаха вот это факт и выиграл при помощи судей последнюю лч,в финале обыграв 2-0 (да еще и с пенальти на второй минуте) клуб из своей лиги,который никогда в финале лч не играл
    И первый в истории титул АПЛ у них будет картонный. Во-первых арбитры их тянут, во-вторых Голубца из Манчестера гнобят. В третьих владелец Лестера не хочет повторить судьбу своего предшественника и не включается в борьбу с мафией. А то тоже не ровен час разобьётся на вертолёте. Аха-ха)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 14:07
    Без судей юве обычный середняк
    juvenale
    juvenale ответил ЛФK
    сегодня в 14:04
    Клопп, проспись, кабинет даже не в топ-5 фаворитов лч, вечные лузеры с проплаченными чашками в сериале)
    вечные лузеры,это те,кто 30 лет не мог выиграть свой чемпионат хаха вот это факт и выиграл при помощи судей последнюю лч,в финале обыграв 2-0 (да еще и с пенальти на второй минуте) клуб из своей лиги,который никогда в финале лч не играл
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 14:03
    да просто Клопп Аллегри боялся всегда и отлетал от Ювентуса в 5 мячей,а тут физрук Сарри пришел
    ЛФK
    ЛФK
    сегодня в 14:01
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 14:00
      Ага, валлийский кривоногий гений, маменькин сынок, боснийский бот... Это неплохие игроки для ЛЕ разве что))
      Стеллс
      Стеллс
      сегодня в 13:57
      Внимание вопрос:какой клуб он не назвал среди фаворитов,кроме своего?
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 13:55
      ювентус даже сериал выиграть не может без судей
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