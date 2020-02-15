Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:
До старта сезона моим фаворитом был «Ювентус». Однако я не часто смотрю итальянский чемпионат, поэтому не понимаю, почему они не лидируют в Серии А с отрывом где-нибудь в 10 очков. У них самый большой состав, который я когда-либо видел. Это сумасшествие какое-то, а не состав. У них много классных футболистов.
У «Баварии» мощный состав. Силен и ПСЖ, когда все лидеры в строю.
Никогда не нужно сбрасывать со счетов «Барселону». Не забывайте о «Манчестер Сити». Для них Лига чемпионов будет важнейшей целью.
Ранее Клопп ответил на вопрос, сможет ли мерсисайдский клуб снова выиграть ЛЧ.