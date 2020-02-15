Робертсон: «Знаем, что „Ливерпуль“ ожидает тяжелый матч с „Норвичем“»

Защитник «Ливерпуля» перед встречей 26-го тура АПЛ с «Норвичем» вспомнил игру между этими командами в 2016 году, которая закончилась со счетом 5:4 в пользу мерсисайдцев:

Я помню эту игру, как Лаллана забил победный гол и побежал к тренеру. Клоппу тогда сломали очки. Конечно, сейчас бы хотелось провести менее эмоциональный и затратный матч. Та игра была фантастической и показывает, на что способен «Норвич».

Забить четыре мяча одной из самых сильных команд - не рядовое событие. Тогда им это удалось. Может быть, что принципы их игры не изменились. Стадион и болельщики точно будут такими же. Мы знаем, что нас ожидает тяжелый матч. Нам необходимо действовать по своему плану и добыть нужный результат.