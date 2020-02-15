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Робертсон: «Знаем, что „Ливерпуль“ ожидает тяжелый матч с „Норвичем“»

сегодня, 11:40
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20:30 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон перед встречей 26-го тура АПЛ с «Норвичем» вспомнил игру между этими командами в 2016 году, которая закончилась со счетом 5:4 в пользу мерсисайдцев:

Я помню эту игру, как Лаллана забил победный гол и побежал к тренеру. Клоппу тогда сломали очки. Конечно, сейчас бы хотелось провести менее эмоциональный и затратный матч. Та игра была фантастической и показывает, на что способен «Норвич».

Забить четыре мяча одной из самых сильных команд - не рядовое событие. Тогда им это удалось. Может быть, что принципы их игры не изменились. Стадион и болельщики точно будут такими же. Мы знаем, что нас ожидает тяжелый матч. Нам необходимо действовать по своему плану и добыть нужный результат.

Напомним, что тогда Робертсон выступал за «Халл Сити». 

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Все комментарии
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 14:12
Победы Ливерпулю!
Gensmo
Gensmo
сегодня в 12:11
Ливерпулю удачи!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:10
Фаворит тут ясен.
Пердивбург
Пердивбург ответил Аpбитр
сегодня в 11:58
Мне всегда казалось, что понимание должно быть взаимным) Троллинг и нарушения были, не спорю, но ведь время идет и все меняется, месяц-два как минимум нарушений вроде не было. Премодерация теперь пожизненная?
Аpбитр
Аpбитр ответил Пердивбург
сегодня в 11:51
Добрый день. Позвольте узнать за что я получил бан на сутки. Я никого не оскорблял. Я ответил на пост: LOpp Вчера 10:45 Месси: "Запомни Малком, когда перейдешь в Зенит, никогда не оставляй ценные вещи в шкафчике" Ответ 16 в продолжении данной шутки о Малкоме: "и не поднимай мыло с пола". предварительно поставив лайк указанному пользователю. И рассмотрите вопрос о снятии премодерации, за последние 3 месяца у меня практически не было нарушений, за исключением этой вашей ошибки.
Добрый день.
Да, наша ошибка :(( Просьба понять и простить :((
Но премодерацию не снимем, есть толлинг и оскорбление.
Аpбитр
Аpбитр ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 11:48
А на мобильной версии есть?
Добрый день.
Нет, с мобильной версии такой функции нет, но мы рассмотрим данный вопрос.
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