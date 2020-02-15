Робертсон: «Знаем, что „Ливерпуль“ ожидает тяжелый матч с „Норвичем“»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон перед встречей 26-го тура АПЛ с «Норвичем» вспомнил игру между этими командами в 2016 году, которая закончилась со счетом 5:4 в пользу мерсисайдцев:
Я помню эту игру, как Лаллана забил победный гол и побежал к тренеру. Клоппу тогда сломали очки. Конечно, сейчас бы хотелось провести менее эмоциональный и затратный матч. Та игра была фантастической и показывает, на что способен «Норвич».
Забить четыре мяча одной из самых сильных команд - не рядовое событие. Тогда им это удалось. Может быть, что принципы их игры не изменились. Стадион и болельщики точно будут такими же. Мы знаем, что нас ожидает тяжелый матч. Нам необходимо действовать по своему плану и добыть нужный результат.
Напомним, что тогда Робертсон выступал за «Халл Сити».
Да, наша ошибка :(( Просьба понять и простить :((
Но премодерацию не снимем, есть толлинг и оскорбление.
Да, наша ошибка :(( Просьба понять и простить :((
Но премодерацию не снимем, есть толлинг и оскорбление.
Нет, с мобильной версии такой функции нет, но мы рассмотрим данный вопрос.
Нет, с мобильной версии такой функции нет, но мы рассмотрим данный вопрос.