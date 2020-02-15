Маурисио: «Многие были недовольны Каррерой, не только Глушаков»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал, что в команде многие были недовольны экс-наставником «красно-белых» Массимо Каррерой:
Не знаю, что случилось с Глушаковым, но в курсе, что он ушел из «Спартака».
Я быстро подружился со всеми в команде. Глушакова запомнил как очень хорошего парня. Но уже в чемпионский сезон — когда я еще был в «Спартаке» — было видно, что у них с тренером какие-то проблемы. Вообще, многие футболисты были недовольны решениями Карреры.
Ну так команда побеждала. В раздевалке кто-то мог быть недоволен Каррерой или чем-то еще. Но мы — легионеры — собрались вместе с капитаном и еще парой русских ребят, обсудили ситуацию и решили оставить все внутри коллектива. Понимая, как важен для клуба и каждого из нас титул, мы решили, что не время выражать недовольство.
Ранее Маурисио поделился мнением, почему «Спартак» не стал его выкупать после чемпионского сезона.
Если не прав, смотри выше.
Каррера доказывает, кто есть кто, в Греции. Слово за теми, кто был недоволен тренером.
Если не прав, смотри выше.
Каррера доказывает, кто есть кто, в Греции. Слово за теми, кто был недоволен тренером.
Но по факту он почему-то запомнился нытьём в отношение Карреры и клуба.
Ну не был он железным игроком основы. Уровень довольно средний.
Но по факту он почему-то запомнился нытьём в отношение Карреры и клуба.
Ну не был он железным игроком основы. Уровень довольно средний.