Маурисио: «Многие были недовольны Каррерой, не только Глушаков»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал, что в команде многие были недовольны экс-наставником «красно-белых» Массимо Каррерой:

Не знаю, что случилось с Глушаковым, но в курсе, что он ушел из «Спартака».

Я быстро подружился со всеми в команде. Глушакова запомнил как очень хорошего парня. Но уже в чемпионский сезон — когда я еще был в «Спартаке» — было видно, что у них с тренером какие-то проблемы. Вообще, многие футболисты были недовольны решениями Карреры.

Ну так команда побеждала. В раздевалке кто-то мог быть недоволен Каррерой или чем-то еще. Но мы — легионеры — собрались вместе с капитаном и еще парой русских ребят, обсудили ситуацию и решили оставить все внутри коллектива. Понимая, как важен для клуба и каждого из нас титул, мы решили, что не время выражать недовольство.