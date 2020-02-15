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Маурисио: «Многие были недовольны Каррерой, не только Глушаков»

сегодня, 12:34

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал, что в команде многие были недовольны экс-наставником «красно-белых» Массимо Каррерой:

Не знаю, что случилось с Глушаковым, но в курсе, что он ушел из «Спартака».

Я быстро подружился со всеми в команде. Глушакова запомнил как очень хорошего парня. Но уже в чемпионский сезон — когда я еще был в «Спартаке» — было видно, что у них с тренером какие-то проблемы. Вообще, многие футболисты были недовольны решениями Карреры.

Ну так команда побеждала. В раздевалке кто-то мог быть недоволен Каррерой или чем-то еще. Но мы — легионеры — собрались вместе с капитаном и еще парой русских ребят, обсудили ситуацию и решили оставить все внутри коллектива. Понимая, как важен для клуба и каждого из нас титул, мы решили, что не время выражать недовольство.

Ранее Маурисио поделился мнением, почему «Спартак» не стал его выкупать после чемпионского сезона. 

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Армейская душа
Армейская душа ответил NEADEKVAT
сегодня в 15:20
С чего вдруг он дно, один из лучших молодых тренеров. Сор из избы не вынесут, но мне кажется он слишком бескомпромиссный, не проведешь.
В чём он лучше Аленичева? Тоже самое. Просто Аленичеву не повезло - на юбилей Каррера стал ГТ. Было бы наоборот - Аленичев бы принёс свиньям золото. Дно в отражении дна
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Армейская душа
сегодня в 15:17
Игроки понимали, что он дно. Но фантики визжали "ми чимпионы!!!" и им было плевать сколько Федун заплатил за подарок Симоняну. Но следующий сезон указал спартачам на их место и Лёня пинками выгнал макаронного божка "свидетелей полуфинала ЛЧ"
С чего вдруг он дно, один из лучших молодых тренеров. Сор из избы не вынесут, но мне кажется он слишком бескомпромиссный, не проведешь.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:02
Игроки понимали, что он дно. Но фантики визжали "ми чимпионы!!!" и им было плевать сколько Федун заплатил за подарок Симоняну. Но следующий сезон указал спартачам на их место и Лёня пинками выгнал макаронного божка "свидетелей полуфинала ЛЧ"
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:56
Как говорится директор в работе.... Овно.. Тренер также
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 14:54
Единственный заставил вджобывать - те сразу заскулили. Не видать теперь Ромбику титул еще 20 лет гы-гы
Bon Scott
Bon Scott
сегодня в 14:33
Игрочишки недовольны тренеришкой
рже
рже
сегодня в 14:24
А чем были недовольны?-ахаха ..Каррера их заставлял на тренировки ходить???!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:20
Игроки спартака были не довольны тренером, зато очень радовались судьям, которые зарплату мазутом гребли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:03
Тренер всегда прав.
Если не прав, смотри выше.
Каррера доказывает, кто есть кто, в Греции. Слово за теми, кто был недоволен тренером.
Atist
Atist
сегодня в 14:01
Физруком всегда недовольны, когда он из себя тренера изображает.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:46
Да спартак это то еще сборище, что игроки , что тренера, они друг друга стоят.Вечно скандалы, интриги, заговоры, а потом дружное обсасывание всего этого...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 13:42
Наконец то все поняли, что Каррера ехал на богаже Аленичева?!:)
Авербуx
Авербуx
сегодня в 13:34
аферистом были все недовльны
МапС
МапС
сегодня в 13:33
С гнильцой товарисч оказался, исчо один обиженный. Массимо это понимал.
ABir
ABir
сегодня в 13:32
Надо не недовольство своё показывать, а игрой приносить пользу команде
makkie
makkie
сегодня в 13:28
Маурисио спасибо за чемпионство и важный гол Ахмату!
Но по факту он почему-то запомнился нытьём в отношение Карреры и клуба.
Ну не был он железным игроком основы. Уровень довольно средний.
drug01
drug01
сегодня в 13:22
Как хорошо вспоминать прошлые успехи....теперь все мысли чтобы выжить!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:16
А из банщика сделали крайнего!))))
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 13:13
чем недовольны то? кто вы вообще решать такое? команда побеждает, если не выходишь значит плохой игрок
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:05
Зато как были довольны болельщики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:05
Теперь кто где...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 13:05
А как все могут быть довольны, если на поле выходят 11 человек, а в команде людей заведомо больше ? Это такая арифметика от Маурисимо ? Это тоже самое как некоторые соккеровские тролли писали по поводу недотренера и физрука, а в результате недотренер и физрук из АЕКа втрой Спартак делает о чём пишет вся западная пресса.Завистливые сопливые тролли соккера должны придумать очередную балладу о Каррере, иначе багаж Аленичева и Пилипчук с номером 8 из Греции сами иммигрируют..
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 13:02
Как мало футбола в самом футболе, а больше обсуждений около него. Если были вопросы подойди и поговори по мужски. Подумай может действительно сам не дорабатываешь в каких то моментах.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:00
Чем недовольны были, 56ы?
Groove000
Groove000 ответил particular
сегодня в 12:51
Редко кто на работе получает удовольствие... А недовольство надо засовывать в ж..., либо подписываться в команду, где всем всё в кайф... Но так не бывает...
С другой стороны, терпилами быть еще хуже
particular
particular
сегодня в 12:45
Редко кто на работе получает удовольствие... А недовольство надо засовывать в ж..., либо подписываться в команду, где всем всё в кайф... Но так не бывает...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:45
тренер даёт задание - игроки должны играть и выполнять, а не бла - бла...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:42
Тоже через баню прошёл, Глушаков многих попортил игроков, сбил их с пути истинного....
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