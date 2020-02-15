Маджер: «Сетьен заслужил шанс поработать с „Барселоной“»

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны»:

С одной стороны, это стало неожиданностью для всех. С другой, Кике заслужил шанс поработать с топ-клубом. Мы хорошо знакомы, и я могу сказать, что это очень интеллектуальный человек, который без ума от футбола. Причем не только большого, но и пляжного. Надеюсь, он надолго задержится в «Барселоне», желаю ему удачи на новом месте.