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Маджер: «Сетьен заслужил шанс поработать с „Барселоной“»

сегодня, 12:50

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер прокомментировал назначение Кике Сетьена на пост главного тренера «Барселоны»:

С одной стороны, это стало неожиданностью для всех. С другой, Кике заслужил шанс поработать с топ-клубом. Мы хорошо знакомы, и я могу сказать, что это очень интеллектуальный человек, который без ума от футбола. Причем не только большого, но и пляжного. Надеюсь, он надолго задержится в «Барселоне», желаю ему удачи на новом месте.

Ранее Маджер заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду еще три года будет бороться за «Золотой мяч». 

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Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:10
В любом случаи это красивая история. И надеюсь ему удаться добиться , что бы на его плите была та надпись которую он хочет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:42
Сетьен добьется очень многого в Барселоне,он не трусливый физрук Вальверде,кот боялся даже аутсайдеров.
Alprish
Alprish
сегодня в 14:22
Удачи!
Стеллс
Стеллс ответил ДАША Д
сегодня в 13:28
Раз в жизни выпал шанс потренировать звёздную команду.
Шанс он такой.Обычно людям раз в жизни он и выпадает,главное воспользоваться с умом.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:11
Раз в жизни выпал шанс потренировать звёздную команду.
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