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Клопп: «Не знаю, выиграет ли „Ливерпуль“ Лигу чемпионов и в этом году»

сегодня, 13:34
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» ответил на вопрос, смогут ли «красные» снова выиграть этот турнир:

Не знаю, как далеко можем пройти в этом турнире сейчас. Еще не надо думать об этом. Сейчас мы должны быть сосредоточены на игре против «Атлетико» во вторник. Понятия не имею, выиграем ЛЧ сейчас или нет. Но нужно быть готовыми к этому.

Мы показали в прошлом году, что можем обыгрывать лучших. Однако это не означает, что мы сейчас выиграем Лигу чемпионов, но мы в состоянии это сделать. Только это мне и необходимо знать.

Ранее Клопп назвал свой самый памятный момент в карьере.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:40
Выиграет Клопп,если Перес уже не купил все,что движется.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:16
Шансы хорошие.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 14:05
А что, Скамина не хочет продлевать контракт с клубом? Аха-ха)
ЛФK
ЛФK
сегодня в 14:03
Да особо и не надо, АПЛ выиграем - уже красотища будет!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:03
Что должно быть в голове у "спортивного журналиста", задающего такие вопросы.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:54
ну Ливерпуль силен и по праву будет претендовать на этот титул, но надо подтверждать игрой во всех матчах, начиная с Атлетико!
juvenale
juvenale
сегодня в 13:50
пока скомина на контракте шансы велики
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:44
Клопп: «Не знаю, выиграет ли „Ливерпуль“ Лигу чемпионов и в этом году, но уверен, что ювентус точно не выиграет»
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