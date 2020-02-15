Клопп: «Не знаю, выиграет ли „Ливерпуль“ Лигу чемпионов и в этом году»

Главный тренер «Ливерпуля» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» ответил на вопрос, смогут ли «красные» снова выиграть этот турнир:

Не знаю, как далеко можем пройти в этом турнире сейчас. Еще не надо думать об этом. Сейчас мы должны быть сосредоточены на игре против «Атлетико» во вторник. Понятия не имею, выиграем ЛЧ сейчас или нет. Но нужно быть готовыми к этому.

Мы показали в прошлом году, что можем обыгрывать лучших. Однако это не означает, что мы сейчас выиграем Лигу чемпионов, но мы в состоянии это сделать. Только это мне и необходимо знать.