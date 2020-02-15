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Маурисио: «Каррера вместо меня привел своего игрока»

сегодня, 12:19

Бывший защитник «Спартака» Маурисио поделился мнением, почему «красно-белые» не стали выкупать его у «Лацио» после чемпионского сезона:

Я хотел остаться в «Спартаке», потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство «Спартака» сообщило, что заинтересовано в моем выкупе. Я ушел в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе — как в центре обороны, так и на фланге. Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством «Спартака». Я фактически согласился на трансфер из «Лацио»: мы обсудили даже зарплату и сроки контракта.

В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведет себя странно. Другие футболисты «Спартака» тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чем было дело. В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент «Спартака» сказал мне, что все еще хочет обсудить с «Лацио» мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока через агента Массимо (речь идет о Марко Петковиче).

Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда «Спартак» был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку.

Напомним, что осенью 2018 года Маурисио стал игроком малазийского клуба «Дарул Такзим». 

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Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 15:22
Карера никого не приводил, он слова не имел у свиней.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:07
Кто-то удивлён, что свинья поступил по-свински?
Авербуx
Авербуx
сегодня в 14:37
Скажи спасибо что не остался
12-й спартанец
12-й спартанец ответил makkie
сегодня в 14:10
Петковича брали СА на правый фланг обороны. Маурисио - центральный защитник. Где логика?
Спартак весь не логичный.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:05
Бедному Массимо всё не могут одного Петковича простить...))) Как же тогда Цорна вспоминать будут...который эшелонами Тилей-Кралей-Понсей всяких в столицу свозит...))
За Баду и воротчика (которого никто не видел и думаю не увидет) ему простят всех этих тилей-кралей-понсов ))) Игрочище!
makkie
makkie
сегодня в 13:31
Петковича брали СА на правый фланг обороны. Маурисио - центральный защитник.
Где логика?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:26
Каррера отмывал бабла на своих агентах и игроках.,. так же как сегодня действует Гончаренко
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:19
В данном случае к Каррере вопросов нет - уровень Маурисио объективно отображает чемпионат в котором он играет.
oFANATo
oFANATo ответил ДСА
сегодня в 13:17
Не смеши людей...чемпионство имени юбилея СИМОНЯНА:)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:17
Ещё у одного игрока остался зуб на физрука.))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:09
Тем не менее Каррера - чемпион.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 13:08
Карера типичный аферист, который нужен был для юбилея коррупционера симоняна, а потом его выкинули.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:54
Бедному Массимо всё не могут одного Петковича простить...)))
Как же тогда Цорна вспоминать будут...который эшелонами Тилей-Кралей-Понсей всяких в столицу свозит...))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:33
Помню Петковича по отвратительной игре и то, что спартачи (особенно один усердствовал) утверждали, доказывали, что это будущая звезда мирового футбола.
Сейчас зато в захудалой Тонделе играет, смешно то как!!!
А Карреру понять можно, ему бабло надо было зарабатывать, знал, что погонят скоро.
Пердивбург
Пердивбург
сегодня в 12:22
Тренер часто понимает то, чего не понимает игрок.
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