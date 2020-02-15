Маурисио: «Каррера вместо меня привел своего игрока»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио поделился мнением, почему «красно-белые» не стали выкупать его у «Лацио» после чемпионского сезона:
Я хотел остаться в «Спартаке», потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство «Спартака» сообщило, что заинтересовано в моем выкупе. Я ушел в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе — как в центре обороны, так и на фланге. Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством «Спартака». Я фактически согласился на трансфер из «Лацио»: мы обсудили даже зарплату и сроки контракта.
В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведет себя странно. Другие футболисты «Спартака» тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чем было дело. В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент «Спартака» сказал мне, что все еще хочет обсудить с «Лацио» мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока через агента Массимо (речь идет о Марко Петковиче).
Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда «Спартак» был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку.
Напомним, что осенью 2018 года Маурисио стал игроком малазийского клуба «Дарул Такзим».
Где логика?
Где логика?
Как же тогда Цорна вспоминать будут...который эшелонами Тилей-Кралей-Понсей всяких в столицу свозит...))
Как же тогда Цорна вспоминать будут...который эшелонами Тилей-Кралей-Понсей всяких в столицу свозит...))
Сейчас зато в захудалой Тонделе играет, смешно то как!!!
А Карреру понять можно, ему бабло надо было зарабатывать, знал, что погонят скоро.
Сейчас зато в захудалой Тонделе играет, смешно то как!!!
А Карреру понять можно, ему бабло надо было зарабатывать, знал, что погонят скоро.