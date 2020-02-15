Артета: «Следующие 2-3 недели будут определяющими в сезоне для „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что ближайшие недели будут очень важными для «канониров»:
Мы прогрессируем быстрее, чем я ожидал. Я узнал о вещах, о которых даже не подозревал, которые нужно решить.
Я осознаю, почему «Арсенал» выиграл не так много игр. Существует множество факторов.
Необходимо начать побеждать. Ближайшие 2-3 недели будут определяющими для «Арсенала» в сезоне. После них станет понятно, сможем ли мы бороться за еврокубки.
Напомним, что «Арсенал» сыграл 4 матча подряд вничью.
Потому что хорошего тренера не могут взять, как минимум, берут только подпевал-озилолюбов.
Потому что хорошего тренера не могут взять, как минимум, берут только подпевал-озилолюбов.