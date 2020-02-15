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Артета: «Следующие 2-3 недели будут определяющими в сезоне для „Арсенала“»

сегодня, 11:27

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что ближайшие недели будут очень важными для «канониров»:

Мы прогрессируем быстрее, чем я ожидал. Я узнал о вещах, о которых даже не подозревал, которые нужно решить.

Я осознаю, почему «Арсенал» выиграл не так много игр. Существует множество факторов.

Необходимо начать побеждать. Ближайшие 2-3 недели будут определяющими для «Арсенала» в сезоне. После них станет понятно, сможем ли мы бороться за еврокубки.

Напомним, что «Арсенал» сыграл 4 матча подряд вничью.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:25
"Я осознаю, почему «Арсенал» выиграл не так много игр. Существует множество факторов."

Потому что хорошего тренера не могут взять, как минимум, берут только подпевал-озилолюбов.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 13:32
Заявление Артеты из той же серии, как и игра Арсенала,невнятная и бессмысленная
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:00
Удивите приятно и будем считать это началом восстановления команды
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:32
По моему Арсенал спасет только серьезная перестройка,сезона так на 2-3.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:09
Сезон уже потерян.
Triem
Triem
сегодня в 11:54
А че определяющего там?! Середина таблицы и без еврокубков. Место уже не имеет значения.
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