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Вьери: «Чувствую, что сборная Италии победит на Евро-2020»

сегодня, 15:18

Бывший форвард сборной Италии Кристиан Вьери в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что «скуадра адзурра» станет победителем Евро-2020. Также он отметил хорошую работу главного тренера национальной команды Роберто Манчини.

Не знаю почему, но я просто чувствую, что мы победим в турнире. За 18 месяцев Манчини полностью изменил ситуацию в сборной Италии – так, как до него никто не делал. Мы молоды, у нас есть качество, а также мы отважны.

Отметим, что в интервью Вьери также высказался о борьбе за скудетто между «Ювентусом», «Интером» и «Лацио».

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RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 16:38
Я БЫ САМ ХОТЕЛ ЧТО БЫ ИТАЛЬЯЦЫ ВОШЛИ В 3-ку ПРИЗЕРОВ!!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 16:10
У Бельгии, Испании, Англии, Германии и Франции состав сильнее. У Голландии, Португалии и Хорватии примерно соответствует Италии. Впрочем, важен не только состав, но и умение грамотно им воспользоваться
Parma1972
Parma1972
сегодня в 16:08
Выдача желаемого,победы в евро Вам не видать
МУРР-МЯЯУ
МУРР-МЯЯУ
сегодня в 15:34
Чувствую, что Вьери пургу гонит.
Carradona
Carradona
сегодня в 15:27
Вьери проснись уже, кем выигрывать евро?)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 15:21
Ой не факт, что до 1/2 доберётесь, уж слишком сильны другие сборные.
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