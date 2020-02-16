Вьери: «Чувствую, что сборная Италии победит на Евро-2020»

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сегодня, 15:18

Бывший форвард сборной Италии в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что «скуадра адзурра» станет победителем Евро-2020. Также он отметил хорошую работу главного тренера национальной команды .

Не знаю почему, но я просто чувствую, что мы победим в турнире. За 18 месяцев Манчини полностью изменил ситуацию в сборной Италии – так, как до него никто не делал. Мы молоды, у нас есть качество, а также мы отважны.

Отметим, что в интервью Вьери также высказался о борьбе за скудетто между «Ювентусом», «Интером» и «Лацио».