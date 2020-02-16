Риера: «Русский человек держит слово. В Европе этого меньше»

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сегодня, 13:21

Бывший футболист «Ливерпуля» рассказал о положительных сторонах жизни в России. Отметим, что в 2009 году Риера женился на россиянке Юлии Королёвой.

Три вещи, почему в России круто? Первое – здесь холодно. Для иностранцев снег и холод — экзотика. Второе — люди. Русский человек держит слово. В Европе этого меньше. Там часто говорят, что сделают, а в итоге не делают. В России такого нет, и это очень хорошо. Третье — еда. Очень разнообразная кухня.

Ранее Риера рассказал о странностях, с которыми он встречался в России.