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Риера: «Наступило время „Ливерпуля“»

сегодня, 13:29

Бывший футболист «Ливерпуля» Альберт Риера поделился мнением о нынешнем положении дел у мерсисайдцев. 

Очень рад за «Ливерпуль». Когда там играл, вся наша команда хотела выиграть чемпионат, мы были долго без титула чемпионов. В сезоне-2008/2009 мы отстали от «Манчестер Юнайтед» на два очка, но были очень близко. Потом, в сезоне-2013/2014, очень обидно поскользнулся Стивен Джеррард.

Сейчас, наконец, наступило время «Ливерпуля». Всё идеально: идеальный тренер, идеальный коллектив в команде, атмосфера. Проблем с чемпионством уже не должно возникнуть. У команды есть важное качество: они выигрывают те матчи, в которых, по логике, не должны побеждать. Они дожимают, вытаскивают на характере. Это чемпионский фактор.

Ранее Риера рассказал о странностях, с которыми он встречался в России.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:32
Да теперь Ливерпуль доминирует в Апл.
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