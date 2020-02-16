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Риера: «Двойная сплошная в России — моя самая большая боль»

сегодня, 13:06

Бывший футболист «Ливерпуля» Альберт Риера рассказал о странностях, с которыми он встречался в России. Отметим, что в 2009 году Риера женился на россиянке Юлии Королёвой.

Правила дорожного движения. Они у вас очень серьёзные. Двойная сплошная — моя самая большая боль. В России за рулём надо постоянно концентрироваться, а то получишь штраф. В Испании можно всё. Там всё спокойно, можно гонять, а в России повсюду камеры. Система тяжёлая, поэтому продолжаю учить правила.

Сколько раз меня останавливали гаишники? Столько, что уже не могу сосчитать. Зачастую просто у них спрашиваю, какое правило я нарушил, чтобы на ходу учиться. Некоторые меня узнавали, но, правда, это не особо помогало.

Ранее Риера рассказал о русской водке.  

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Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:12
Зато в баню ходит похлеще Глушакова и рыбачит зимой
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