Каррагер: «Исход поединка „Челси“ – МЮ решится в полузащите»

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что исход матча 26-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед» определят действия игроков центра поля.

Будет интересно, что произойдет в центре поля, потому что это та зона, где «Юнайтед» хотел усилиться в связи с отсутствием Поля Погба и Скотта МакТоминэя. Думаю, исход поединка решится в полузащите. Будет интересно посмотреть на то, как справится [Бруну] Фернандеш, поскольку играть в гостях с «Челси» и дома с «Вулверхэмптоном» – абсолютно разные вещи.