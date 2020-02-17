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Каррагер: «Исход поединка „Челси“ – МЮ решится в полузащите»

сегодня, 10:53
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что исход матча 26-го тура АПЛ  «Челси» – «Манчестер Юнайтед» определят действия игроков центра поля.

Будет интересно, что произойдет в центре поля, потому что это та зона, где «Юнайтед» хотел усилиться в связи с отсутствием Поля Погба и Скотта МакТоминэя. Думаю, исход поединка решится в полузащите. Будет интересно посмотреть на то, как справится [Бруну] Фернандеш, поскольку играть в гостях с «Челси» и дома с «Вулверхэмптоном» – абсолютно разные вещи.

Напомним, что Бруну Фернандеш перешел в МЮ из «Спортинга» в январе. Он дебютировал в составе новой команды в домашнем матче с «Вулверхэмптоном» (0:0).

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 11:07
Посмотрим, где решится.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:59
Удачи Челси!!!
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