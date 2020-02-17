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С. Индзаги: «В перерыве сказал футболистам, что они могут перевернуть игру»

сегодня, 10:31
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился мнением о победе над «Интером» в матче 24-го тура Серии А:

У них было всего лишь одно поражение в чемпионате до этой встречи. Это очень хорошая команда. Мы набрали отличный ход и были слишком самоуверенными в первом тайме, поэтому позволили провести «Интеру» несколько необязательных контратак.

В перерыве сказал футболистам, что можем перевернуть игру и победить, если добавим в последнем пасе.

Отсутствие давления на нас сильно помогает. Мои игроки утром перед матчем были немного встревожены. Я им сказал, что все будет хорошо, надо просто показывать то, что мы наиграли на тренировках.

Мы постоянно растем последние четыре года. У нас есть свой собственный почерк, несмотря на травмы или дисквалификации.

По окончании прошлого сезона люди говорили про нас: «О, „Лацио“, они же восьмое место заняли». Я им отвечал, что мы выиграли Кубок Италии и в последних матчах не уделяли внимание чемпионату, а сосредоточились на Кубке.

Ранее свое мнение об игре высказал наставник «Интера» Антонио Конте

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