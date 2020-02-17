Лэмпард: «Не думаю, что о позиции в таблице следует слишком много говорить»

Главный тренер «Челси» рассказал, обсуждает ли он с игроками «синих» позицию команды в турнирной таблице АПЛ .

Я делаю это в определенное время. Не думаю, что об этом следует слишком много говорить, потому что твои глаза будут бегать вверх и вниз по таблице, а также по кругу. И мы можем повлиять только на свои выступления в первую очередь. Но я думаю, что хорошо понимать ситуацию – не худший мотивационный инструмент для всех нас.