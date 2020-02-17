Лэмпард: «Не думаю, что о позиции в таблице следует слишком много говорить»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, обсуждает ли он с игроками «синих» позицию команды в турнирной таблице АПЛ.
Я делаю это в определенное время. Не думаю, что об этом следует слишком много говорить, потому что твои глаза будут бегать вверх и вниз по таблице, а также по кругу. И мы можем повлиять только на свои выступления в первую очередь. Но я думаю, что хорошо понимать ситуацию – не худший мотивационный инструмент для всех нас.
На данный момент «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ (41 очко). Следующий матч команда проведет в понедельник, 17 февраля, против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в рамках 26-го тура Премьер-Лиги.
Отметим, что в преддверии матча с МЮ Лэмпард высказался о поражении «Челси» от манкунианцев в начале сезона.