ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Не думаю, что о позиции в таблице следует слишком много говорить»

сегодня, 09:41

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, обсуждает ли он с игроками «синих» позицию команды в турнирной таблице АПЛ.

Я делаю это в определенное время. Не думаю, что об этом следует слишком много говорить, потому что твои глаза будут бегать вверх и вниз по таблице, а также по кругу. И мы можем повлиять только на свои выступления в первую очередь. Но я думаю, что хорошо понимать ситуацию – не худший мотивационный инструмент для всех нас.

На данный момент «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ (41 очко). Следующий матч команда проведет в понедельник, 17 февраля, против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в рамках 26-го тура Премьер-Лиги.

Отметим, что в преддверии матча с МЮ Лэмпард высказался о поражении «Челси» от манкунианцев в начале сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы»
Сегодня, 09:56 Комментарии0
Бернарду Силва: «Хочу когда-нибудь вернуться в „Бенфику“»
Сегодня, 09:31 Комментарии1
Конте: «„Интер“ должен гордиться, что играет в матчах за 6 очков»
Сегодня, 08:44 Комментарии1
Лэмпард высказался о разгромном поражении «Челси» от МЮ в начале сезона
Сегодня, 08:23 Комментарии2
Агент Стерлинга: «Рахим сосредоточен на игре за „Ман Сити“»
Сегодня, 08:04 Комментарии1
Кану: «„Арсенал“ способен пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона»
Вчера, 23:42 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100