Джан: «„Боруссия“ может победить ПСЖ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» поделился мнением о выступлении за «шмелей», а также прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ :

Чувствую себя важным. Это приятно. Не было такого чувства со мной уже несколько месяцев. Надеюсь, все так и будет продолжаться.

Мы можем добиться прекрасных результатов. Должны продолжать играть так же, как в матче с «Айнтрахтом». Сыграли уверенно в защите и блестяще действовали в атаке.

В Лиге чемпионов нам будет противостоять сильный соперник. Они являются одной из лучших команд мира, но мы не должны прятаться. Мы можем победить их, если будем верить в себя.