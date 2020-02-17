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Джан: «„Боруссия“ может победить ПСЖ»

сегодня, 10:43
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о выступлении за «шмелей», а также прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ:

Чувствую себя важным. Это приятно. Не было такого чувства со мной уже несколько месяцев. Надеюсь, все так и будет продолжаться.

Мы можем добиться прекрасных результатов. Должны продолжать играть так же, как в матче с «Айнтрахтом». Сыграли уверенно в защите и блестяще действовали в атаке.

В Лиге чемпионов нам будет противостоять сильный соперник. Они являются одной из лучших команд мира, но мы не должны прятаться. Мы можем победить их, если будем верить в себя.

Напомним, что Джан перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Ювентуса». 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:21
Шансы тут равны.
STVA 1
STVA 1 ответил MaxRnD
сегодня в 10:49
Мак привет! Должна, я только за!
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 10:45
Так, как ПСЖ играл в последней игре, так Боруссия должна его порвать, как Тузик тряпку
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