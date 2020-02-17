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Фигу: «Думаю, Фернандеш – хорошее приобретение для МЮ»

сегодня, 10:38

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу в разговоре со Sky Sports News высказался о своем соотечественнике – хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше. Напомним, что Фернандеш перешел в МЮ в январе из «Спортинга».

Он один из лучших футболистов Португалии. Он играет за национальную сборную и является полузащитником, способным забивать голы. У него есть качество, чтобы забивать голы и играть в штрафной площади. Думаю, это хорошее приобретение, я просто надеюсь, что он сможет как можно скорее освоиться в новой лиге.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:04
Посмотрим. Далеко не факт!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:55
Вскрытие покажет..
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:11
Я тоже на это надеюсь
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