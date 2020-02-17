Фигу: «Думаю, Фернандеш – хорошее приобретение для МЮ»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Португалии в разговоре со Sky Sports News высказался о своем соотечественнике – хавбеке «Манчестер Юнайтед» . Напомним, что Фернандеш перешел в МЮ в январе из «Спортинга».

Он один из лучших футболистов Португалии. Он играет за национальную сборную и является полузащитником, способным забивать голы. У него есть качество, чтобы забивать голы и играть в штрафной площади. Думаю, это хорошее приобретение, я просто надеюсь, что он сможет как можно скорее освоиться в новой лиге.