Сульшер: «Участие или неучастие в ЛЧ не влияет на подписание игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о важности Лиги чемпионов для «красных дьяволов»:

Лига чемпионов дает клубу ресурсы, приносит больше денег. Конечно, это очень престижный турнир.

Может быть, если нам удастся играть хорошо до конца сезона, и это впечатлит футболистов, то, возможно, нам будет проще убедить их перейти в наш клуб.