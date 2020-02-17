Сульшер: «Участие или неучастие в ЛЧ не влияет на подписание игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о важности Лиги чемпионов для «красных дьяволов»:
Лига чемпионов дает клубу ресурсы, приносит больше денег. Конечно, это очень престижный турнир.
Может быть, если нам удастся играть хорошо до конца сезона, и это впечатлит футболистов, то, возможно, нам будет проще убедить их перейти в наш клуб.
Однако я не думаю, что участие или неучастие МЮ в ЛЧ в следующем сезоне будет так важно для подписания игроков.
Ранее сообщалось, что Сульшера в следующем сезоне уже не будет в клубе. А МЮ возглавит нынешний наставник ПСЖ Томас Тухель.