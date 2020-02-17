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Сульшер: «Участие или неучастие в ЛЧ не влияет на подписание игроков»

сегодня, 16:01

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о важности Лиги чемпионов для «красных дьяволов»:

Лига чемпионов дает клубу ресурсы, приносит больше денег. Конечно, это очень престижный турнир.

Может быть, если нам удастся играть хорошо до конца сезона, и это впечатлит футболистов, то, возможно, нам будет проще убедить их перейти в наш клуб.

Однако я не думаю, что участие или неучастие МЮ в ЛЧ в следующем сезоне будет так важно для подписания игроков.

Ранее сообщалось, что Сульшера в следующем сезоне уже не будет в клубе. А МЮ возглавит нынешний наставник ПСЖ Томас Тухель

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:35
Что за бредовый подход, такой клуб как МЮ должен каждый сезон играть в ЛЧ и бороться за победу
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:35
По большому счету не так уж и важно, что там считает Сульшер о будущих подписаниях.
Artuom
Artuom
сегодня в 17:20
Почитаешь некоторые его коментарии... и думаешь: толи он клоун, толи человек из провинции и ничего не понимает...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:00
Сульшер многого не знает.
galem72
galem72
сегодня в 16:35
Это он по своему Мольде судит. ))
alexgurzan
alexgurzan ответил Оливье Гpуйяp
сегодня в 16:08
Товарищи админы, посмотрите, пожалуйста, в профиль юзеру Алексей Миллер :))
Поправили.
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