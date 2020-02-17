Кафу: «Неймар должен измениться, чтобы достичь уровня Месси и Роналду»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал игру форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара:
Сейчас настало время, когда Неймар должен поменять свое отношение к делу. У него есть потенциал, чтобы быть лучшим в мире. Все ожидали, что он станет более зрелым. Именно она и должна позволить ему стать одним из лучших футболистов мира.
Неймар, даже играя в ПСЖ, может достичь уровня Месси и Роналду. Его переход является одним из лучших трансферов в истории французского футбола. Все получится, если он примет на себя ответственность как лидер.
Ранее Кафу поделился мнением о возвращении нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан».