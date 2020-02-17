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Кафу: «Неймар должен измениться, чтобы достичь уровня Месси и Роналду»

сегодня, 14:10

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал игру форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара:

Сейчас настало время, когда Неймар должен поменять свое отношение к делу. У него есть потенциал, чтобы быть лучшим в мире. Все ожидали, что он станет более зрелым. Именно она и должна позволить ему стать одним из лучших футболистов мира.

Неймар, даже играя в ПСЖ, может достичь уровня Месси и Роналду. Его переход является одним из лучших трансферов в истории французского футбола. Все получится, если он примет на себя ответственность как лидер.

Ранее Кафу поделился мнением о возвращении нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан». 

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 14:58
Поздно пить боржоми, тридцатка скоро. Да и не хотел он никогда приложить усилия, чтобы встать вровень с Месси и Роналду. Его удел дальше скулить и набивать сундучок бабосами и не более того.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:44
Будет вечно рядом с троном.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:37
Он не поменяется. До конца карьеры останется мальчиком.
beefs
beefs
сегодня в 14:20
Не поздновато ли...
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