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Джеррард: «По очевидным причинам я слежу за тем, отберут ли титул у „Сити“»

сегодня, 13:51

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал новость о том, что «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года:

Будем смотреть и ждать. Очевидно, что «Сити» серьезно накажут. Я уверен, что они подадут апелляцию. Посмотрим, каков будет ее результат.

Мне интересно увидеть результаты всего этого. По очевидным причинам мне это очень и очень интересно. Больше не буду комментировать новости об этом до окончательного вердикта от лиги.

Напомним, что в сезоне 2013/2014 «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, уступив два очка «Ман Сити». Таким образом, Джеррард может выиграть свой единственный титул АПЛ, если «горожан» лишат этого чемпионства. 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:18
Даже если Джеррард получит это "золото", то в душе он всё равно будет знать, что не достоин его по спортивному принципу!!!
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Дон Диего
сегодня в 15:06
Этот великий человек заслуживает медали АПЛ. https://www.youtube.com/watch?v=V9nuariT_1Q

особенно в том сезоне заслужил
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 15:05
что стивусик кабинетного титула захотелось?
marvel777
marvel777
сегодня в 15:03
повода лишать Чемпионства нет,это полная бредятина
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Я И Блан
сегодня в 15:01
Нет, не заслужена. Тот состав Сити сделал больше для победы в чемпионате. А игроки не виноваты в ошибках руководителей. Заслуженно медали отбирают только из-за договорных матчей и допинга. А в данном случае на футбольном поле Сити был сильнее.
ты реально тупишь или делаешь такой вид - да игроки сити сделали больше на целых 2 очка -но их могло и не быть в команде на тот момент (не будь махинаций от шейхов ) - лично я против поворота событий в котором Ливерпуль получит медали апл за тот сезон -но правила для всех одинаковы и шейхам нужно было их соблюдать а так выходит накупили игроков на кучу денег получив преимущество на несколько сезонов и смеются над всем апл стоя в сторонке и думая что мир весь наи..............ли ...
FERIS
FERIS
сегодня в 15:00
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 14:57
    Джерард в честной борьбе на поле так и не смог медаль Апл завоевать за всю свою долгую кареру, облажался в решающий момент подвел команду, поскользнулся и лишил Ливер титула а теперь молится на кабинетный титул. Как же он жалок!
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари ответил Дон Диего
    сегодня в 14:53
    Останешься ты без твоих ливерпульских покровителей такими темпами.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 14:50
    вы только подумайте Ливер выиграет АПЛ, жерерад получит золотую медаль 13/14 То есть Роджерс привел Ливер к титулу первым, значит Клопп больше не гений, раз на багаже Роджерса занял 8 место и провалил два финала за один год.


    фанам МЮ печаль больше не смогут стивена подкалывать, который тогда упал на кожуре и лишил ливера чемпионского звания ............

    Я вам говорил все началось с того что Гвардиола все выиграл в Англии 2019 году, а Клопп плакал что у Ливера нету столько денег, как у МС, чтобы подписывать каждый раз игроков на круглую сумму........... его сопли пускание все услышали

    то то тогда решили Ливеру срочно подарить титул этого сезона, и фанаты просили недавно джеррарда вернуть, чтобы он получил свою медаль, раз не получилось так, зашли по другому,

    явно в ФА кто-то сидит и топит за них, раз могут лишить МС титула, ливеру разрешают чемпионские лычки нашить , клоппп не посещает матчи и выпускает играть 23 летних пацанов на матч, + на них работают судьи и вар.

    вот что Ливер ведет закулисную борьбу, потому что они честно проиграли в 13/14 и в прошлом сезоне, когда я сказал каким ты ливер был таким ты и остался главным неудачником АПЛ..... плюс все же наконец у фа развязаны руки против МС конкретно.

    PS если джерарду подарят золотую медаль, а ливер сделают чемпионом 13/14 то это будет позором за всю историю АПЛ и Английского футбола.
    Да ладно вам
    Да ладно вам
    сегодня в 14:46
    Эта медаль нужна только Джеррарду, но Ливерпулю она не нужна. Да, если бы Сити не нарушал ничего, то не имел бы такой состав и, возможно, был бы более слаб в том розыгрыше из-за усталости лидеров, но это отговорки в пользу бедных.
    Ливерпуль не Ювентус, который получил халявное скудетто в 1950-м году из-за того, что четырежды подряд победитель Серии А Торино снялся с соревнования из-за авиакатастрофы. Красным не нужны такие подачки, тем более, в этом сезоне они сами возьмут трофей, да ещё со всевозможными рекордами, скорее всего.
    Посему, Стивен, пусть чемпионство остаётся у Сити, а ты своё чемпионство с Ливерпулем ещё выиграешь в качестве тренера.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:45
    Вот она сущность мерсисайда
    anyway
    anyway
    сегодня в 14:37
    как же жалок жерорт...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:36
    ФА не должна идти на поводу у коррумпированной куефа
    shlifen
    shlifen ответил Garrincha58
    сегодня в 14:35
    Ну да, бухгалтерия клубов это же простая арифметика =))) чисто два столбца сравнить))) ни тебе липовых контрактов, ни тебе афиллированных структур, ни тебе переводов с офшорных счётов, ни двойной бухгалтерии (и это только часть возможностей для клубов нарушать ФФП) - но вам то это не нужно, это ведь детали... Если бы не footballleaks и публикации в Шпигель, никто бы и не узнал о тайнах переписки руководителей МС... Ну а когда знаешь "куда смотреть" то "увидеть" нарушения гораздо проще... Или по вашему УЕФА всесильный орган который легко распознает махинации лучших финансистов МС?? С допингом история та же - его могут и медикаментозно маскировать - те же велогонщики могут годами доминировать, пока у них будет обнаружен допинг - так что смешного тут мало. Спорт больших достижений всегда идёт рука-об-руку с людьми желающими "мухлевать"... =((
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:30
    великие тоже так поступают ... это жизнь
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Рауль-Зидан
    сегодня в 14:24
    Это разговоры в сторону справедливости . Если есть правила то надо их соблюдать , и если ты выиграл нарушив правила то у тебя надо забирать титул и отдавать тому кто играл по правилам . Что я надеюсь и будет сделано
    Не будет этого сделано и будет абсолютно верно.
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Демитрий
    сегодня в 14:23
    Что говорит Джерард - "Ну, мне интересно. Больше ничего не скажу." Что видит оскорблённый чем-то человек: > ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку
    Я этого не вижу кстати.
    Я ответил человеку на комментарии. И конкретно я не имел ввиду Джеррарда.

    Я и сам прочитав интервью не увидел там ни слова про титул и медальки. Это чисто ответ на комментарий.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Я И Блан
    сегодня в 14:23
    Это разговоры в сторону справедливости . Если есть правила то надо их соблюдать , и если ты выиграл нарушив правила то у тебя надо забирать титул и отдавать тому кто играл по правилам . Что я надеюсь и будет сделано
    Демитрий
    Демитрий ответил Я И Блан
    сегодня в 14:21
    Нет это не правильно. Какие нарушения??? Договорные матчи, согласен. Но в данном случае игроки, которые выиграли тот чемпионат не виноваты ни в чём. Они сделали свою работу как надо. Безмерно уважаю Джеррарда, но ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку, это всё равно что нацепить медаль за отвагу, когда на самом деле ты прятался, отсиживался в окопе.
    Что говорит Джерард - "Ну, мне интересно. Больше ничего не скажу."

    Что видит оскорблённый чем-то человек:
    > ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Рауль-Зидан
    сегодня в 14:21
    Ливерпуль тоже добивался и чем они виноваты игроки Ливерпуля ? Их клуб по финансовым причинам не мог обеспечивать хорошую скамейку , как и Сити , Сити начал играть не по правилам . Правила для того и нужны что бы их соблюдать
    Это разговоры в пользу бедных. Сити заслуженно взял тот титул. Нечего было спотыкаться в матче с Челси, сам Джеррард виноват в результате того матча.
    Демитрий
    Демитрий ответил Garrincha58
    сегодня в 14:19
    и самое смешное этот ФФП а почему до сих пор не выявили 6 лет что ли понадобилось на арифметику а завтра ещё у Реала скажем что то найдут или ещё у кого то не ужели нельзя сразу всё проверить это как допинг у наших находят через 7 лет просто смех
    Братан, как бы в этом и смысл РАССЛЕДОВАНИЯ и СОКРЫТИЯ улик.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Я И Блан
    сегодня в 14:19
    Ливерпуль тоже добивался и чем они виноваты игроки Ливерпуля ? Их клуб по финансовым причинам не мог обеспечивать хорошую скамейку , как и Сити , Сити начал играть не по правилам . Правила для того и нужны что бы их соблюдать
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Рауль-Зидан
    сегодня в 14:18
    И медаль будет абсолютно заслужена . Потому что команда Ддерарда действовала по правилам в отличии от Сити . У Сити была хорошая скамейка что позволяла ротировать состав , у Ливера этого не было так как они соблюдали правила .
    Нет, не заслужена. Тот состав Сити сделал больше для победы в чемпионате. А игроки не виноваты в ошибках руководителей.
    Заслуженно медали отбирают только из-за договорных матчей и допинга. А в данном случае на футбольном поле Сити был сильнее.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Я И Блан
    сегодня в 14:16
    И медаль будет абсолютно заслужена . Потому что команда Ддерарда действовала по правилам в отличии от Сити . У Сити была хорошая скамейка что позволяла ротировать состав , у Ливера этого не было так как они соблюдали правила .
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Рауль-Зидан
    сегодня в 14:16
    Нету у нас никаких проблем. Лучше бы отменили это го... под названием ФФП.
    А причем тут игроки??? Они весь сезон выкладывались и добились этой победы. За нарушение виноваты руководители. И санкции применять нужно будущими лишениями, но не отбирать то, что было добыто потом игроков.
    Я И Блан
    Я И Блан ответил Рауль-Зидан
    сегодня в 14:10
    Воплощение несправедливости это когда ты читеришь и за этого выигрываешь титул . Все он правильно говорит , если титул выиграли за счёт нарушений , то этот титул надо отбирать и отдавать тем кто играл по правилам
    Нет это не правильно. Какие нарушения??? Договорные матчи, согласен. Но в данном случае игроки, которые выиграли тот чемпионат не виноваты ни в чём. Они сделали свою работу как надо.
    Безмерно уважаю Джеррарда, но ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку, это всё равно что нацепить медаль за отвагу, когда на самом деле ты прятался, отсиживался в окопе.
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Энцо Феррари
    сегодня в 14:08
    А чё мерзавец-то? Тогда Ливерпуль был настоящей командой, и ей управлял тренер, а не разные фаны лацио. Вон как Лестер при Роджерсе заиграл!
    Дон Диего
    Дон Диего
    сегодня в 14:07
    Этот великий человек заслуживает медали АПЛ.

    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Garrincha58
    сегодня в 14:07
    Их уже наказывали , это повторное нарушение
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Энцо Феррари
    сегодня в 14:05
    Воплощение несправедливости это когда ты читеришь и за этого выигрываешь титул . Все он правильно говорит , если титул выиграли за счёт нарушений , то этот титул надо отбирать и отдавать тем кто играл по правилам
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