Джеррард: «По очевидным причинам я слежу за тем, отберут ли титул у „Сити“»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал новость о том, что «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года:
Будем смотреть и ждать. Очевидно, что «Сити» серьезно накажут. Я уверен, что они подадут апелляцию. Посмотрим, каков будет ее результат.
Мне интересно увидеть результаты всего этого. По очевидным причинам мне это очень и очень интересно. Больше не буду комментировать новости об этом до окончательного вердикта от лиги.
Напомним, что в сезоне 2013/2014 «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, уступив два очка «Ман Сити». Таким образом, Джеррард может выиграть свой единственный титул АПЛ, если «горожан» лишат этого чемпионства.
особенно в том сезоне заслужил
особенно в том сезоне заслужил
фанам МЮ печаль больше не смогут стивена подкалывать, который тогда упал на кожуре и лишил ливера чемпионского звания ............
Я вам говорил все началось с того что Гвардиола все выиграл в Англии 2019 году, а Клопп плакал что у Ливера нету столько денег, как у МС, чтобы подписывать каждый раз игроков на круглую сумму........... его сопли пускание все услышали
то то тогда решили Ливеру срочно подарить титул этого сезона, и фанаты просили недавно джеррарда вернуть, чтобы он получил свою медаль, раз не получилось так, зашли по другому,
явно в ФА кто-то сидит и топит за них, раз могут лишить МС титула, ливеру разрешают чемпионские лычки нашить , клоппп не посещает матчи и выпускает играть 23 летних пацанов на матч, + на них работают судьи и вар.
вот что Ливер ведет закулисную борьбу, потому что они честно проиграли в 13/14 и в прошлом сезоне, когда я сказал каким ты ливер был таким ты и остался главным неудачником АПЛ..... плюс все же наконец у фа развязаны руки против МС конкретно.
PS если джерарду подарят золотую медаль, а ливер сделают чемпионом 13/14 то это будет позором за всю историю АПЛ и Английского футбола.
фанам МЮ печаль больше не смогут стивена подкалывать, который тогда упал на кожуре и лишил ливера чемпионского звания ............
Я вам говорил все началось с того что Гвардиола все выиграл в Англии 2019 году, а Клопп плакал что у Ливера нету столько денег, как у МС, чтобы подписывать каждый раз игроков на круглую сумму........... его сопли пускание все услышали
то то тогда решили Ливеру срочно подарить титул этого сезона, и фанаты просили недавно джеррарда вернуть, чтобы он получил свою медаль, раз не получилось так, зашли по другому,
явно в ФА кто-то сидит и топит за них, раз могут лишить МС титула, ливеру разрешают чемпионские лычки нашить , клоппп не посещает матчи и выпускает играть 23 летних пацанов на матч, + на них работают судьи и вар.
вот что Ливер ведет закулисную борьбу, потому что они честно проиграли в 13/14 и в прошлом сезоне, когда я сказал каким ты ливер был таким ты и остался главным неудачником АПЛ..... плюс все же наконец у фа развязаны руки против МС конкретно.
PS если джерарду подарят золотую медаль, а ливер сделают чемпионом 13/14 то это будет позором за всю историю АПЛ и Английского футбола.
Ливерпуль не Ювентус, который получил халявное скудетто в 1950-м году из-за того, что четырежды подряд победитель Серии А Торино снялся с соревнования из-за авиакатастрофы. Красным не нужны такие подачки, тем более, в этом сезоне они сами возьмут трофей, да ещё со всевозможными рекордами, скорее всего.
Посему, Стивен, пусть чемпионство остаётся у Сити, а ты своё чемпионство с Ливерпулем ещё выиграешь в качестве тренера.
Ливерпуль не Ювентус, который получил халявное скудетто в 1950-м году из-за того, что четырежды подряд победитель Серии А Торино снялся с соревнования из-за авиакатастрофы. Красным не нужны такие подачки, тем более, в этом сезоне они сами возьмут трофей, да ещё со всевозможными рекордами, скорее всего.
Посему, Стивен, пусть чемпионство остаётся у Сити, а ты своё чемпионство с Ливерпулем ещё выиграешь в качестве тренера.
Я ответил человеку на комментарии. И конкретно я не имел ввиду Джеррарда.
Я и сам прочитав интервью не увидел там ни слова про титул и медальки. Это чисто ответ на комментарий.
Я ответил человеку на комментарии. И конкретно я не имел ввиду Джеррарда.
Я и сам прочитав интервью не увидел там ни слова про титул и медальки. Это чисто ответ на комментарий.
Что видит оскорблённый чем-то человек:
> ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку
Что видит оскорблённый чем-то человек:
> ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку
Заслуженно медали отбирают только из-за договорных матчей и допинга. А в данном случае на футбольном поле Сити был сильнее.
Заслуженно медали отбирают только из-за договорных матчей и допинга. А в данном случае на футбольном поле Сити был сильнее.
А причем тут игроки??? Они весь сезон выкладывались и добились этой победы. За нарушение виноваты руководители. И санкции применять нужно будущими лишениями, но не отбирать то, что было добыто потом игроков.
А причем тут игроки??? Они весь сезон выкладывались и добились этой победы. За нарушение виноваты руководители. И санкции применять нужно будущими лишениями, но не отбирать то, что было добыто потом игроков.
Безмерно уважаю Джеррарда, но ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку, это всё равно что нацепить медаль за отвагу, когда на самом деле ты прятался, отсиживался в окопе.
Безмерно уважаю Джеррарда, но ждать такой титул, гордиться им и навешать медальку, это всё равно что нацепить медаль за отвагу, когда на самом деле ты прятался, отсиживался в окопе.
https://youtu.be/V9nuariT_1Q