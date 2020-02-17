Джеррард: «По очевидным причинам я слежу за тем, отберут ли титул у „Сити“»

Бывший футболист «Ливерпуля» прокомментировал новость о том, что «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года:

Будем смотреть и ждать. Очевидно, что «Сити» серьезно накажут. Я уверен, что они подадут апелляцию. Посмотрим, каков будет ее результат.

Мне интересно увидеть результаты всего этого. По очевидным причинам мне это очень и очень интересно. Больше не буду комментировать новости об этом до окончательного вердикта от лиги.