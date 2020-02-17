Анчелотти: «„Наполи“ лучше без меня. Решение уйти было правильным»

Главный тренер «Эвертона» рассказал, что не жалеет об уходе из «Наполи»:

Дела идут хорошо. Я и в «Наполи» чувствовал себя хорошо. В футболе все судят по результатам. При мне в «Наполи» они не соответствовали уровню состава.

Решение уйти из Неаполя было правильным. Оно было обоюдным. Мне лучше, «Наполи» лучше. Не хочу больше обсуждать свое время в том клубе.

Там я получил прекрасный опыт. Я, может быть, отправлюсь в Неаполь во время отпуска.