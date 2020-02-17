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Анчелотти: «Роналду – феномен, забивающий голы в каждой игре»

сегодня, 15:56

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в интервью Rai Uno высказался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Мы говорим о феномене, который забивает голы в каждой игре. Для клуба и для тренера Роналду – фундаментальный игрок. Когда ты начинаешь матч с ним на поле, ты стартуешь с преимущества в один гол.  

Отметим, что в интервью Анчелотти также прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А.

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Artuom
Artuom ответил Leha-ha50
сегодня в 17:24
..............забивает голы в каждой игре. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, И пенальти ему в этом помогают!!!
Как и многим другим ;)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:47
..............забивает голы в каждой игре.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И пенальти ему в этом помогают!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Оливье Гpуйяp
сегодня в 16:28
Бесполезность 51, Agamaga и Apsny так не считают :) Куда какому-то анчелотти до них, они ж эксперты!)
Ты написал с сарказмом,ты не прав.Апсни один из лучших экспертов в мире,Анчелотти плакал,когда родился Апсни.
Роналду рвет пятую точку не из за интересов команды а из за 6 го мяча Месси,хоть Рону дадут еще 100 ЗМ он лучше Неймара даже не станет,не только Месси.Никакого таланта а есть сверх усилия с манией величия и стал роботом.
FERIS
FERIS
сегодня в 16:22
Папа Карло знает что говорит!
Belgie2020
Belgie2020 ответил Оливье Гpуйяp
сегодня в 16:13
Так это нормально, они же персофаны ложкоеда)
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 16:00
Бесполезность 51, Agamaga и Apsny так не считают :) Куда какому-то анчелотти до них, они ж эксперты!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:58
А у меня какой статус в этом плане.? Активность значительно выше, не так?
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