Анчелотти: «Роналду – феномен, забивающий голы в каждой игре»

Наставник «Эвертона» в интервью Rai Uno высказался о форварде «Ювентуса» .

Мы говорим о феномене, который забивает голы в каждой игре. Для клуба и для тренера Роналду – фундаментальный игрок. Когда ты начинаешь матч с ним на поле, ты стартуешь с преимущества в один гол.