Анчелотти: «Роналду – феномен, забивающий голы в каждой игре»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в интервью Rai Uno высказался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Мы говорим о феномене, который забивает голы в каждой игре. Для клуба и для тренера Роналду – фундаментальный игрок. Когда ты начинаешь матч с ним на поле, ты стартуешь с преимущества в один гол.
Отметим, что в интервью Анчелотти также прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А.
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И пенальти ему в этом помогают!!!
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И пенальти ему в этом помогают!!!
Роналду рвет пятую точку не из за интересов команды а из за 6 го мяча Месси,хоть Рону дадут еще 100 ЗМ он лучше Неймара даже не станет,не только Месси.Никакого таланта а есть сверх усилия с манией величия и стал роботом.
Роналду рвет пятую точку не из за интересов команды а из за 6 го мяча Месси,хоть Рону дадут еще 100 ЗМ он лучше Неймара даже не станет,не только Месси.Никакого таланта а есть сверх усилия с манией величия и стал роботом.