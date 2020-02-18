Пиоли: «Ибрагимович был зол, потому что мог сыграть с „Торино“ лучше»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу своей команды над «Торино» в матче 24-го тура Серии А.

Думаю, мы показали хорошую игру, пусть и немного рисковали. Впереди 14 матчей, сейчас мои мысли о предстоящей игре с «Фиорентиной». Нам нужно добиться как можно больше побед.

Я принял своевременные решения и получил то, что задумывал. Нашу работу всегда рассматривают под микроскопом. Сегодняшняя победа не будет иметь значения, если мы не возьмем свое в следующем матче. У нас еще много работы. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Ибрагимович был зол, потому что мог сыграть лучше и исход матча решился бы раньше. Мы амбициозны, и это закономерно.