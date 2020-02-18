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Пиоли: «Ибрагимович был зол, потому что мог сыграть с „Торино“ лучше»

сегодня, 09:10
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над «Торино» в матче 24-го тура Серии А.

Думаю, мы показали хорошую игру, пусть и немного рисковали. Впереди 14 матчей, сейчас мои мысли о предстоящей игре с «Фиорентиной». Нам нужно добиться как можно больше побед.

Я принял своевременные решения и получил то, что задумывал. Нашу работу всегда рассматривают под микроскопом. Сегодняшняя победа не будет иметь значения, если мы не возьмем свое в следующем матче. У нас еще много работы. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Ибрагимович был зол, потому что мог сыграть лучше и исход матча решился бы раньше. Мы амбициозны, и это закономерно.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:18
Злой Ибрагимович - сильный футболист.
milanetto10
milanetto10
сегодня в 09:18
Милан постепенно оживает до былого уровня ещё конечно далеко,но не всё сразу
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