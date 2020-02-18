Сульшер: «К счастью, когда я играл, не было VAR»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Челси» в матче 26-го тура АПЛ .

Мы показали не лучшую игру с мячом, иногда действовали неаккуратно и медленно, но в обороне сыграли очень хорошо. Эрик Байи показал выдающееся выступление в своей первой игре после возвращения. «Челси» не повезло с двумя голами, которые отменили после VAR . Это правильные решения, но на грани.

Магуайру повезло в том эпизоде? Не думаю, на нем сфолили, и Батшуайи должен был упасть на него сверху, поэтому выставил ногу и попал по нему. Я не видел фол Фреда в моменте с отмененным голом. К счастью, когда я играл, не было VAR . Жиру залез в офсайд стопой или половиной стопы, по крайней мере это было не плечо.

Что касается Погба, то он должен вернуться на тренировку завтра, так что посмотрим, где он.