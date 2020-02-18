Лэмпард – о поражении МЮ: «Ощущение какого-то дня сурка»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ .

Трудно принять этот результат по многим причинам. И по футбольным, и по нефутбольным. Это футбол, и это жизнь. Не могу сетовать на профессионализм парней, они расстроены. Тяжелый вечер. Мы не наиграли на 0:2. Ощущение какого-то дня сурка. Не знаю, сколько ударов мы нанесли, но точно много. Нельзя выиграть матч, если не забиваешь голы, это понятнее с каждой неделей. Мы на четвертом месте, и сезон начинается прямо сейчас. От нас не ждали подобного, но мы тут.

Мы четвертые, потому что хорошо работаем. Нам помогло то, что ​все команды могут отобрать очки друг у друга. Я не мягкий, могу критиковать команду. Порой можно списать все на удачу, но если мы не реализуем моменты, мы не можем побеждать.

Тяжелый вечер вышел для Батшуайи, нападающих судят по голам, это факт. Нам нужны голы от игроков нападения, но в этом сезоне это редко удается. Мы не можем полагаться весь сезон на Тэмми Абрахама. Харри Магуайр должны были удалять, для меня это очевидно. И это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитывать. Жиру ногтем залез в офсайд, это я могу понять, такие правила сейчас.

Не могу понять, почему судьи не используют мониторы, когда должны это делать.