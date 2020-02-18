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Симеоне: «Этот „Ливерпуль“ войдёт в историю как великая команда»

сегодня, 08:54
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как вы знаете, мы идем от игры к игре. Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе.

После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали. Не сомневаюсь, что этот «Ливерпуль» войдет в историю как великая команда. «Ливерпуль» не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

Критика необходима, она всегда помогает нам прогрессировать. Сейчас нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и «Ливерпулю» в ответном поединке на «Энфилде». Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдет на поле. Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя.

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп

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