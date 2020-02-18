Клопп: «По сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат «на зубах». Да, сейчас «Атлетико» переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. «Атлетико» всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

Играть в финале просто здорово, особенно когда вы его выигрываете. Мы видим себя как команду, которая может доходить до финалов и побеждать в турнирах. Но мы не единственные такие, а лишь одни из претендентов.

Некоторые из наших лучших игр в Лиге чемпионов были в гостях. Например, против «Баварии» на выезде - это был один из лучших матчей, в которых я участвовал. Да и в Барселоне тоже, хотя мы проиграли. Мы - серьезная угроза. Хотя это не значит, что в этот раз все будет так же. Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это «Атлетико». Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет - шансов не будет.

«Атлетико» не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов - сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул.

Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего - где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!