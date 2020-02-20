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Дюгарри: «Мбаппе получит „Золотой мяч“, когда начнет играть как Холанд»

сегодня, 18:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе и форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде:

Мбаппе имеет невероятный талант. Однако ты должен взять на себя роль соответствующую его позиции на поле. Какова же роль единственного центрального форварда? Это должен быть боец, который полностью выкладывается на поле, прессингует оборону соперника. А у Мбаппе какой стиль? Всегда играть красиво, быть красавчиком? Нет! Футбол - это нечто иное.

Вот почему Холанд с Санчо сделали все как надо, а Мбаппе нет в их очном матче. Килиан многое умеет. Однако ему не хватает того, что делает Холанд все 90 минут на поле. Когда ты начнешь делать это, тогда ты станешь лучшим игроком мира и получишь «Золотой мяч».

Мбаппе нужно время от времени пересматривать эту встречу и смотреть на то, что делал Холанд.

Напомним, что дубль Холанда принес победу «Боруссии». 

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил Red_team
сегодня в 18:57
Вот именно, Мбаппе по-моему уже словил звезду и расслабил булки, не быть ему великим игроком если не возьмется за голову, то превратится в аналог Неймара. А Холланд - монстр со стержнем и характером, это видно невооруженным взглядом.
Мбаппе смотрит на Неймара и подхватил звездную,пижон это точно.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 18:43
Скорее на пенсию уйдет.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 18:39
Всё покажет время.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:38
Перехвалили его...
Red_team
Red_team
сегодня в 18:34
Вот именно, Мбаппе по-моему уже словил звезду и расслабил булки, не быть ему великим игроком если не возьмется за голову, то превратится в аналог Неймара. А Холланд - монстр со стержнем и характером, это видно невооруженным взглядом.
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