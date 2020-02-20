Дюгарри: «Мбаппе получит „Золотой мяч“, когда начнет играть как Холанд»

Бывший игрок сборной Франции поделился мнением о нападающем ПСЖ и форварде дортмундской «Боруссии» :

Мбаппе имеет невероятный талант. Однако ты должен взять на себя роль соответствующую его позиции на поле. Какова же роль единственного центрального форварда? Это должен быть боец, который полностью выкладывается на поле, прессингует оборону соперника. А у Мбаппе какой стиль? Всегда играть красиво, быть красавчиком? Нет! Футбол - это нечто иное.

Вот почему Холанд с Санчо сделали все как надо, а Мбаппе нет в их очном матче. Килиан многое умеет. Однако ему не хватает того, что делает Холанд все 90 минут на поле. Когда ты начнешь делать это, тогда ты станешь лучшим игроком мира и получишь «Золотой мяч».

Мбаппе нужно время от времени пересматривать эту встречу и смотреть на то, что делал Холанд.