Ривалдо: «„Барселона“ могла взять игрока из академии вместо Брейтуэйта»

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо раскритиковал каталонцев за подписание нападающего «Леганеса» :

Я не понимаю этого трансфера, честно говоря. Во-первых, его подписали после закрытия трансферного окна. Во-вторых, «Барселона» могла взять какого-нибудь молодого игрока из второй команды.

Команда начинает прибавлять, поэтому не было смысла подписывать форварда. При всем уважении к Брейтуэйту я не уверен, что он является нужным футболистом для «Барселоны».

Каталонцы подписали единственного нападающего клуба, который пытается не вылететь. Наверняка «Леганесу» будет нанесен ущерб.