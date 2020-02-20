ГлавнаяНовости

Ривалдо: «„Барселона“ могла взять игрока из академии вместо Брейтуэйта»

сегодня, 19:26

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо раскритиковал каталонцев за подписание нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта:

Я не понимаю этого трансфера, честно говоря. Во-первых, его подписали после закрытия трансферного окна. Во-вторых, «Барселона» могла взять какого-нибудь молодого игрока из второй команды.

Команда начинает прибавлять, поэтому не было смысла подписывать форварда. При всем уважении к Брейтуэйту я не уверен, что он является нужным футболистом для «Барселоны».

Каталонцы подписали единственного нападающего клуба, который пытается не вылететь. Наверняка «Леганесу» будет нанесен ущерб.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «Не существует никакого проклятия Лиги чемпионов»
Сегодня, 19:50 Комментарии2
Каррагер призвал «Ливерпуль» приобрести Санчо и Вернера
Сегодня, 19:34 Комментарии9
Иммобиле: «Нам удалось создать семейное единство в „Лацио“»
Сегодня, 19:02 Комментарии3
Моуриньо: «Алли злился не на меня, а на свою игру»
Сегодня, 18:57 Комментарии4
Дюгарри: «Мбаппе получит „Золотой мяч“, когда начнет играть как Холанд»
Сегодня, 18:29 Комментарии11
Месси назвал сильнейшие команды в ЛЧ
Сегодня, 18:15 Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:13
Могли и промахнуться
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:11
Может он и прав...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:10
«Барселона» просто устранила соперника «Леганеса» на следующий сезон )))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:46
Плохи дела у академии, если там нет форварда, который способен забить 6-7 голов..
Это максимум на что способен Мартин)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:35
согласен
бармалей или шопоголик или великий комбинатор
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100