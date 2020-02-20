Ривалдо: «„Барселона“ могла взять игрока из академии вместо Брейтуэйта»

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо раскритиковал каталонцев за подписание нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта:
Я не понимаю этого трансфера, честно говоря. Во-первых, его подписали после закрытия трансферного окна. Во-вторых, «Барселона» могла взять какого-нибудь молодого игрока из второй команды.
Команда начинает прибавлять, поэтому не было смысла подписывать форварда. При всем уважении к Брейтуэйту я не уверен, что он является нужным футболистом для «Барселоны».
Каталонцы подписали единственного нападающего клуба, который пытается не вылететь. Наверняка «Леганесу» будет нанесен ущерб.
Это максимум на что способен Мартин)
Это максимум на что способен Мартин)
бармалей или шопоголик или великий комбинатор
бармалей или шопоголик или великий комбинатор