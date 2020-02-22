Лэмпард: «„Тоттенхэм“ силён, несмотря на травмы, что бы ни говорил Жозе»

Наставник «Челси» в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 27-м туре АПЛ подчеркнул, что травмы и не сильно ослабили подопечных .

Я думаю, что все тренеры чувствуют то же самое, когда теряют больших игроков из-за травм. Но у «Тоттенхэма» длинная скамейка. У нас в предсезонке было 5 травмированных игроков, и на данный момент в лазарете остаётся 4-5 человек.

Я понимаю его чувства. Так как вы хотите, чтобы все ваши топ-игроки были готовы выйти на поле. Но это не заставляет меня считать их хоть сколько-нибудь слабее, что бы ни говорил Жозе. Я знаю, что нам предстоит матч с трудным соперником.

«Тоттенхэм» потерял невероятных Харри Кейна и Сона. Но меня всегда поражала статистика «шпор» при Почеттино, когда Кейн получал травму. Они всё равно оставались сильной командой, потому что имели в составе игроков, которые могли бы закрыть брешь.

Деле Алли, Лукас Моура, Стевен Бергвейн. В последнее время я следил за многими их игроками, и они представляют реальную угрозу. Это лондонское дерби, и я считаю, что, какой бы состав «Тоттенхэм» ни выпустил на поле, в таком матче они всё равно будут опасны.