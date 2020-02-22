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Ола: «Если Шерки задержится в „Лионе“, то станет даже лучше Мбаппе»

сегодня, 05:17

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью Tuttosport поделился мнением о 16-летнем полузащитнике команды Райане Шерки.

Шерки техничнее Мбаппе. И что ещё важнее, он начал играть на профессиональном уровне в более юном возрасте. Если он задержится в «Лионе» ещё на несколько лет, то станет даже лучше Мбаппе.

В текущем сезоне Шерки принял участие в 12 матчах «Лиона» во всех турнирах. В кубковой встрече с «Нантом» (4:3) хавбек оформил дубль и сделал две голевые передачи. Недавно сообщалось, что к Шерки проявляют интерес в «Реале» и «Манчестер Сити».

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