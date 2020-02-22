Санчеш: «Ковач заблокировал мой переход в ПСЖ, но я всё равно не играл»

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш рассказал о несостоявшемся переходе из «Баварии» в «Пари Сен-Жермен» в 2018 году.
У меня был разговор с Антеро [Энрике] (Прим. - бывший спортивный директор ПСЖ), а он в свою очередь говорил с моим агентом Жорже [Мендешем]. Мы хорошо побеседовали. Всё было готово.
Я помню, что сидел в ресторане, когда мне позвонил агент и сказал: «Завтра ты летишь в Париж». Я ответил: «Хорошо», поехал домой паковать вещи. А на следующий день во время тренировочного занятия ко мне подошёл тренер (Прим. - экс-наставник «Баварии» Нико Ковач) и сказал: «Ты никуда не едешь!»
Я остался, но не играл. В следующем матче он выпустил меня на пять минут. Этого было недостаточно. Я потерял место в сборной и растерял форму. Мои партнёры спрашивали меня, почему я не играю.
Тем не менее я был хорош на тренировках. Был одним из лучших. Именно так в интервью сказал Никлас Зюле (Прим. - защитник «Баварии»). Но прошлым летом всё повторилось.
Напомним, португальский хавбек перебрался из «Баварии» в «Лилль» в августе прошлого года.