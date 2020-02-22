Левандовски: «Я реально думал о переходе в МЮ Фергюсона»

Нападающий «Баварии» рассказал о том, что, будучи игроком дортмундской «Боруссии», мог перейти в «Манчестер Юнайтед», который в то время тренировал сэр .

После двух лет игры за «Боруссию» у меня состоялся разговор с Фергюсоном. В то время я действительно думал о переходе в «Манчестер Юнайтед», как из-за Фергюсона, так и из-за клуба.

Однако «Боруссия» сказала «нет». Это был первый раз, когда я задумался о переходе, потому что получить звонок от сэра Алекса Фергюсона, будучи молодым игроком, это что-то невероятное. Это был особенный день для меня.