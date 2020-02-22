Флик: «„Падерборн“ был крепким орешком до самого конца»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Падерборном» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Я доволен результатом. «Падерборн» был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все силы. Хотел бы сделать комплимент команде, парни бились. Мы должны уметь справляться с ударами и добиваться победы.

Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не всё получалось великолепно. В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако в некоторых ситуациях впереди мы разыгрывали недостаточно чисто. В перерыве мы это обсудили.

Это был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. «Падерборн» показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целеустремлённо играют вперёд. Я рад, что нам удалось взять три очка.