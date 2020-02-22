Гвардиола: «„Реал“? Верю в преданность Стерлинга своим обязательствам»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал слухи об интересе «Реала» к вингеру «горожан» .

Когда «Реал» или «Барса» стучатся в дверь, остальные клубы должны испытывать трепет и понимать, что у них могут возникнуть некоторые проблемы.

«Барселона» и «Реал», возможно, являются сильнейшими и самыми могущественными клубами. Это нормально, и я это полностью осознаю.

Но также каждый день вы наблюдаете приверженность Рахима. Он отдаёт себя в каждой игре, как в атаке, так и защите. Он один из лучших игроков в мире, и это нормально, что большие клубы хотят видеть его в своих командах.

Я не знаю, звонили ли его агенту из «Реала» или «Барселоны», но я ни капли не сомневаюсь в его преданности своим обязательствам с первого до последнего дня в клубе.