Гвардиола: «„Реал“? Верю в преданность Стерлинга своим обязательствам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи об интересе «Реала» к вингеру «горожан» Рахиму Стерлингу.
Когда «Реал» или «Барса» стучатся в дверь, остальные клубы должны испытывать трепет и понимать, что у них могут возникнуть некоторые проблемы.
«Барселона» и «Реал», возможно, являются сильнейшими и самыми могущественными клубами. Это нормально, и я это полностью осознаю.
Но также каждый день вы наблюдаете приверженность Рахима. Он отдаёт себя в каждой игре, как в атаке, так и защите. Он один из лучших игроков в мире, и это нормально, что большие клубы хотят видеть его в своих командах.
Я не знаю, звонили ли его агенту из «Реала» или «Барселоны», но я ни капли не сомневаюсь в его преданности своим обязательствам с первого до последнего дня в клубе.
Ранее Стерлинг, отвечая на вопрос об интересе со стороны мадридской команды, назвал «Реал» фантастическим клубом.
От ЛЧ отказываться глупо.
От ЛЧ отказываться глупо.