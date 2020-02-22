Брейтуэйт: «Не буду стирать одежду после объятий с Месси»

1582394155

сегодня, 20:55

Нападающий поделился эмоциями от игры вместе с в дебютном для себя матче за «Барселону» против «Эйбара» (5:0).

Не буду стирать одежду после объятий с Месси.

Брейтуэйт сделал Лео голевую передачу, которая позволила аргентинцу оформить покер на 87-й минуте матча.