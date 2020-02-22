Брейтуэйт: «Не буду стирать одежду после объятий с Месси»

Нападающий Мартин Брейтуэйт поделился эмоциями от игры вместе с Лионелем Месси в дебютном для себя матче за «Барселону» против «Эйбара» (5:0).
Не буду стирать одежду после объятий с Месси.
Брейтуэйт сделал Лео голевую передачу, которая позволила аргентинцу оформить покер на 87-й минуте матча.
Nos ha dicho @MartinBraith en inglés que “no se lavará la ropa después de recibir los abrazos de Messi”. 😂 @tjcope pic.twitter.com/Ifw5RysB39— Helena Condis Edo (@HelenaCondis) February 22, 2020
На мой взгляд, пользователь Armyan4eG пострадал ни за что, там самое большое троллингом скрыть можно было. Хотя, оно и это неправильно, в его словах нет ничего плохого.
На мой взгляд, пользователь Armyan4eG пострадал ни за что, там самое большое троллингом скрыть можно было. Хотя, оно и это неправильно, в его словах нет ничего плохого.