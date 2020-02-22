ГлавнаяНовости

Брейтуэйт: «Не буду стирать одежду после объятий с Месси»

сегодня, 20:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

Нападающий Мартин Брейтуэйт поделился эмоциями от игры вместе с Лионелем Месси в дебютном для себя матче за «Барселону» против «Эйбара» (5:0).

Не буду стирать одежду после объятий с Месси.

Брейтуэйт сделал Лео голевую передачу, которая позволила аргентинцу оформить покер на 87-й минуте матча. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сетьен: «Провели идеальный матч»
Сегодня, 21:23 Комментарии1
Ракитич: «Я рад дебюту Брейтуэйта в „Барселоне“, он хороший парень»
Сегодня, 21:03 Комментарии1
Галлас: «Аршавин в „Арсенале“ не смог сохранить прежний уровень игры»
Сегодня, 20:50 Комментарии3
Конте: «Я рад иметь такого игрока, как Лаутаро, в своём составе»
Сегодня, 20:36 Комментарии1
Малком: «Игра против „Локомотива“ - важнейшая для нас в сезоне»
Сегодня, 19:21 Комментарии5
Конте: «Проблема „Интера“ в несыгранности после прихода новых игроков»
Сегодня, 19:09 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 21:49
Да чего уж там, тогда и не мыться самому надо, пусть чушкует до конца дней своих.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 21:49
Ёжик, вечер добрый. Глянул комментарий пользователя Armyan4eG и недоумеваю почему ему выписан суточный бан. «Фетишист» стало оскорбительным словом? Тогда «баптист» или «атеист» тоже нужно считать оскорблением.
На мой взгляд, пользователь Armyan4eG пострадал ни за что, там самое большое троллингом скрыть можно было. Хотя, оно и это неправильно, в его словах нет ничего плохого.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 21:40
Ппц срамота путолонская
112910415
112910415
сегодня в 21:33
и не надо, счастливая !
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Faustello
сегодня в 21:28
Хорошо на радостях в штаны не наложил, а то так и ходил бы с отвисшими колготками ))
И ходил бы, ведь это от радости, что он обнялся с самим Месси))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Armyan4eG
сегодня в 21:27
😂😂
Vave666
Vave666
сегодня в 21:26
Сказал он, а стыдно мне!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:25
А чего только футболку не стирать? Пусть не моется и не бреется, что бы не смыть следы своего кумира
Apsny
Apsny
сегодня в 21:21
Старательный парень).
Faustello
Faustello
сегодня в 21:18
Хорошо на радостях в штаны не наложил, а то так и ходил бы с отвисшими колготками ))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 21:08
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 21:08
    Конечно не будешь. Ведь для этого есть прачечная
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 21:00
    Какой же культ возвели вокруг Месси и Роналду
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 20:57
    трусы у него попроси
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100