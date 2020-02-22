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Галлас: «Аршавин в „Арсенале“ не смог сохранить прежний уровень игры»

сегодня, 20:50

Бывший защитник «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас поделился воспоминаниями от игры с Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.

Я играл рядом с ними несколько лет. Андрей Аршавин, как по мне, был очень хорошим и талантливым футболистом. До того, как он пришел в «Арсенал», я видел, как он играл в России, и это было невероятно. Но когда он перешел в «Арсенал», он не смог сохранить прежний уровень игры. Как мы знаем, если ты талантлив, то ты должен поддерживать это. К сожалению, он не справился с этим. Но было здорово поиграть рядом с ним.

С Павлюченко я поиграл в «Тоттенхэме», он очень крутой парень. Он не говорит, а делает, настоящий профессионал. Было очень хорошо с ним играть и видеть, как действовала тогда наша атака вместе с ним.

Ранее Галлас прокомментировал переход Адиля Рами в «Сочи». 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:16
Ни он первый, не он последний
Vave666
Vave666
сегодня в 21:23
Ну стата у Шавы в Арсенале весьма неплоха! Есть ли сейчас в составе кто-то на подобном уровне??
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 21:11
))Галлас сам не никчемный футболист) был или было))
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